Родрігес і Бєсєдін у старті Динамо на матч з Брюгге

Стали відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Динамо у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи на виїзді зіграє з Брюгге.

Актуально: Брюгге - Динамо Київ: Де дивитися матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Стартові склади команд:

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Родрігес – Бєсєдін

Брюгге: Міньйоле – Мата, Коссуну, Мехеле, Рікка – Баланта, Ван ден Кейбус, Вормер – Дірар, Дост, Соболь