Родрігес і Бєсєдін у старті Динамо на матч з Брюгге

Джерело - Чемпіон.
Динамо у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи на виїзді зіграє з Брюгге.
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Стартові склади команд:
Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Родрігес – Бєсєдін
Брюгге: Міньйоле – Мата, Коссуну, Мехеле, Рікка – Баланта, Ван ден Кейбус, Вормер – Дірар, Дост, Соболь
Наш стартовий склад на матч #БрюггеДинамо! pic.twitter.com/QvnImc64G3— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 25, 2021