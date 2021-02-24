Луческу: Левандовський міг перейти у Шахтар

Нападник Баварії Роберт Левандовський свого часу міг перейти у Шахтар.

Про це розповів колишній головний тренер Шахтаря Мірча Луческу, який нині очолює Динамо.

"Шахтар був першим іноземним клубом, який хотів підписати Левандовський. Ми відразу зрозуміли, що Роберт - винятковий гравець. Ми хотіли купити його ще до того, як він перейшов в Боруссію. Ми дуже старалися підписати його, але нічого не вийшло, тому що футболіст вибрав Німеччину.

Актуально: Левандовський - у ТОП-3 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів

У мене немає проблем з тим, що Левандовський не перейшов в Шахтар. Головне, що у нього все одно все склалося. З іншого боку, в Шахтарі ми виховали багато великих гравців з Бразилії, які досягли міжнародного рівня. В цьому плані мені є чим пишатися", - розповів Левандовський.