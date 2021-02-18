Ліга Європи. Динамо Київ - Брюгге 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

7' Відбулася подача з лівого флангу, Дост продовжив цей пас, але удар Мати виявився засильним.

6' Кендзьора класно у підкаті вибив м'яч у аут біля своїх ворті.

5' Андрій Шевченко слідкує за цим поєдинком з трибун.

3' Збив Мата Миколенка недалеко біля воріт Динамо. Штрафний на користь киян.

2' Контролює Брюгге м'яч на власній половині поля. Проте без особливого просування вперед.

1' Поєдинок розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Київське Динамо в першій грі 1/16 фіналу Ліги Європи прийматиме бельгійський Брюгге.

Матч відбудеться в четвер, 18 лютого, на НСК Олімпійському. Початок о 17:00 за київським часом.

Актуально: УЄФА перенесла початок матчу Динамо - Брюгге

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 16:45.