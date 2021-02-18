Ліга Європи. Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк 0:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

31' ГООООООЛ! Шахтар виходить вперед! Марлос зробив навіс у штрафний майданчик на Матвієнка, який у дотик віддав на Патріка. Бразилець у дотик поклав м'яч у кут воріт.

29' Тайсон пробивав з-за меж штрафного майданчика, але заблокували його удар захисники і м'яч повільно докотився вже до голкіпера.

27' Знову Марлос проривався до штрафного майданчику, але у підкаті у нього м'яч вибили з-під ніг.

25' Захопили знову ініціативу гравці Шахтаря, але поки без особливого просування вперед.

23' Зачепився за м'яч у штрафному майданчику Патрік і віддав у центр, де пробив з льоту Мораес, але зміг врятувати свою команду Тененбаум.

21' Марлос проривався у штрафний майданчик, але у чистому підкаті захисник відібрав м'яч.

19' Манор Соломон пішов у обіграш але трохи відпустив м'яч і порушив правила ізраїльтянин.

17' Пас у розріз віддавав Патрік в штрафну на хід Мораесу, але той втратив м'яч у силовій боротьбі проти Ернандеса.

15' Шахтар знову перехопив ініціативу, але не поспішають "гірники" атакувати ворота суперника.

13' Вискакував на ворота суперника Пешич, але пробив точно в Трубіна. На добиванні виявився першим Бітон, але не влучив він по порожніх воротах. Лише після цього арбітр зафіксував офсайд.

11' Контролює м'яч Маккабі на своїй половині, але до небезпечних моментів справа не доходить.

9' Марлос виконував навіс на Матвієнка у штрафний майданчик, але там захисники Маккабі надійно зіграли і вибили м'яч подалі.

7' Жералдеш виконував навіс з правого флангу, але Трубін перевів м'яч на кутовий.

6' Віддав Шахтар м'яч супернику, але господарі поля особливо не поспішають атакувати.

4' Кутовий заробили гравці Маккабі, але Шахтар без проблем відбився.

3' Тайсон вирізав у штрафний майданчик на Мораеса, трохи випередив Тененбаум українського нападника.

2' Відразу Шахтар бере м'яч під контроль і потроху просувається до воріт суперника.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Донецький Шахтар у першій грі 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє в гостях із Маккабі Тель-Авів.

Матч відбудеться у четвер, 18 лютого, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.