 Маккаби Тель-Авив - Шахтер Донецк смотреть онлайн матч Лиги Европы в 18.02.2021 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ліга Європи. Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:30 5067
Місія: Виграти 21 тачку у Favbet
Сьогодні 22:14 432
Манчестер Юнайтед знищив Реал Сосьєдад. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 21:52 329
Прима: Швидше за все, це мій останній чемпіонат світу
Сьогодні 21:38 317
Відомий розмір бонусу гравцям Динамо за єврокубки
Сьогодні 20:24 379
Луческу: На виїзді потрібно грати краще
Сьогодні 19:54 1083
Динамо не переграло Брюгге у 1/16 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 18:50 996
Ліга Європи. Динамо Київ - Брюгге 1:1. Як це було
Сьогодні 18:50 18503
Збірна України зупинилася за крок від медалі на чемпіонаті світу
Сьогодні 17:10 1228
ЧС-2021. Одиночна змішана естафета. Як це було
Сьогодні 16:51 3546
Блоги
Три роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади
Три роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:05 1474
Захисник Ювентуса привіз м'яч у свої ворота уже на другій хвилині
Захисник Ювентуса привіз м'яч у свої ворота уже на другій хвилині Valeriy Ruchka
Вчора 22:26 1148
Його повітряності - 58! Найвідоміший у історії слем-данк у виконанні Майкла Джордана
Його повітряності - 58! Найвідоміший у історії слем-данк у виконанні Майкла Джордана Valeriy Ruchka
Вчора 18:31 1076
Як Майкл Джордан обирав собі кросівки. Історія контракту, який змінив світ
Як Майкл Джордан обирав собі кросівки. Історія контракту, який змінив світ Valeriy Ruchka
Вчора 16:23 1499
Хет-трик Шевченка на Камп Ноу та приниження Барселони від Динамо
Хет-трик Шевченка на Камп Ноу та приниження Барселони від Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 10:00 822
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:30 Футбол Ліга Європи. Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк 0:1. ОНЛАЙН 5067
22:24 Хокей. УХЛ Дніпро у серії булітів переміг Сокіл у 35 турі УХЛ 88
22:14 Блог Місія: Виграти 21 тачку у Favbet 432
22:10 Хокей. УХЛ Краматорськ - Крижані Вовки 4:3. Огляд матчу 148
21:52 Футбол Манчестер Юнайтед знищив Реал Сосьєдад. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи 329
21:38 Біатлон Прима: Швидше за все, це мій останній чемпіонат світу 317
21:24 Футбол Альянс переграв Авангард у контрольному матчі 182
21:08 Футбол OLL.TV вибачився за збої на матчі Динамо - Брюгге і пообіцяв компенсацію 368
20:50 Футбол Вітао та Соломон вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Маккабі 514
20:39 Хокей. УХЛ Краматорськ з труднощами переміг Крижаних Вовків у 35 турі УХЛ 392
20:24 Футбол Відомий розмір бонусу гравцям Динамо за єврокубки 379
20:20 Кіберспорт EBC Dnipro - Azov Wolves: онлайн трансляція. LIVE 1045
20:10 Дзюдо Білодід здобула срібну нагороду на турнірі в Ізраїлі 626
19:54 Футбол Луческу: На виїзді потрібно грати краще 1083
19:39 Теніс Марченко переміг поляка у другому колі турніру в Італії 564
19:21 Футбол Динамо - Брюгге 1:1. Огляд матчу 1082
19:09 Футбол Динамо Київ - Брюгге: відео голів і огляд матчу 2805
19:07 Футбол Попов отримав найвищу оцінку у Динамо за матч з Брюгге 738
18:50 Футбол Динамо не переграло Брюгге у 1/16 фіналу Ліги Європи 996
18:50 Футбол Ліга Європи. Динамо Київ - Брюгге 1:1. Як це було 18503
18:41 Блог Буяльський забив фантастичний гол у ворота Брюгге 2158
18:40 Хокей Фільм ЮКІ потрапив до короткого списку AIPS Sport Media Awards 2020 644
18:25 Футбол Шахтар розпочав реалізацію квитків на домашній матч з Маккабі 788
18:13 Блог Ультрас Динамо вивісили образливі банери на адресу Суркісів та Луческу 1479
18:11 Футбол Марсель знайшов нового головного тренера 679

Ліга Європи. Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк 0:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:30 5067 0
Ліга Європи. Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк 0:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

31' ГООООООЛ! Шахтар виходить вперед! Марлос зробив навіс у штрафний майданчик на Матвієнка, який у дотик віддав на Патріка. Бразилець у дотик поклав м'яч у кут воріт.

29' Тайсон пробивав з-за меж штрафного майданчика, але заблокували його удар захисники і м'яч повільно докотився вже до голкіпера.

27' Знову Марлос проривався до штрафного майданчику, але у підкаті у нього м'яч вибили з-під ніг.

25' Захопили знову ініціативу гравці Шахтаря, але поки без особливого просування вперед.

23' Зачепився за м'яч у штрафному майданчику Патрік і віддав у центр, де пробив з льоту Мораес, але зміг врятувати свою команду Тененбаум.

21' Марлос проривався у штрафний майданчик, але у чистому підкаті захисник відібрав м'яч.

19' Манор Соломон пішов у обіграш але трохи відпустив м'яч і порушив правила ізраїльтянин.

17' Пас у розріз віддавав Патрік в штрафну на хід Мораесу, але той втратив м'яч у силовій боротьбі проти Ернандеса.

15' Шахтар знову перехопив ініціативу, але не поспішають "гірники" атакувати ворота суперника.

13' Вискакував на ворота суперника Пешич, але пробив точно в Трубіна. На добиванні виявився першим Бітон, але не влучив він по порожніх воротах. Лише після цього арбітр зафіксував офсайд.

11' Контролює м'яч Маккабі на своїй половині, але до небезпечних моментів справа не доходить.

9' Марлос виконував навіс на Матвієнка у штрафний майданчик, але там захисники Маккабі надійно зіграли і вибили м'яч подалі.

7' Жералдеш виконував навіс з правого флангу, але Трубін перевів м'яч на кутовий.

6' Віддав Шахтар м'яч супернику, але господарі поля особливо не поспішають атакувати.

4' Кутовий заробили гравці Маккабі, але Шахтар без проблем відбився.

3' Тайсон вирізав у штрафний майданчик на Мораеса, трохи випередив Тененбаум українського нападника.

2' Відразу Шахтар бере м'яч під контроль і потроху просувається до воріт суперника.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Донецький Шахтар у першій грі 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє в гостях із Маккабі Тель-Авів.

Матч відбудеться у четвер, 18 лютого, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

Коментарі ()