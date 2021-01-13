Колишній гравець збірної Росії продав бутси, в яких бив суддю

Гроші пішли на благодійність

Колишній футболіст збірної Росії Роман Широков продав бутси, в яких бив арбітра Микиту Данченкова під час товариського матчу.

Про це повідомляє Р-Спорт.

Покупець бутс планує відправити їх до музею дитячого будинку Костроми, куди Широков перевів виручені гроші.

За словами адвоката гравця Вадима Ляліна, кросівки продані за 100 тисяч рублів.

У серпні Широков побив рефері під час матчу аматорських команд Матч ТВ і Нічого Звичайного на Московському Кубку Селебріті. У грудні спортсмен був засуджений до 100 годин громадських робіт і штрафу в розмірі 100 тисяч рублів.