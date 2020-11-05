Російського футболіста будуть судити за напад на суддю

Футболісту загрожує два роки позбавлення волі

Джерело - Чемпіон.

Прокуратура Москви затвердила обвинувальний висновок у відношенні ексфутболіста збірної Росії Романа Широкова під час аматорського турніру в Москві.

Про це повідомила керівник пресслужби московського наглядового відомства Людмила Нефедова.

Прокуратура Москви затвердила обвинувальний акт у кримінальній справі щодо 39-річного Романа Широкова. Він звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого п. "А" ч. 2 ст. 115 КК РФ (навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю, що викликало короткочасний розлад здоров'я, вчинене з хуліганських спонукань). Кримінальну справу буде направлено до суду для розгляду по суті.

Максимальне покарання за вищевказаною статтею - два роки позбавлення волі.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії відправив у нокаут арбітра.