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Колишнього гравця збірної Росії покарали за побиття арбітра

Сьогодні 17:09 1242 0
Широков оштрафований і засуджений до 100 годин громадських робіт
Колишнього гравця збірної Росії покарали за побиття арбітра
#Широков

Джерело - championat.com.

Суд виніс вердикт у справі колишнього футболіста збірної Росії Романа Широкова, який побив арбітра Микиту Данченкова.

Про це повідомляє адвокат потерпілого Олександр Островський.

"Романа Широкова засудили до 100 годин обов'язкових робіт і штрафу в 100 тисяч рублів. Він зберіг своє звання майстра спорту", - зазначив Островський.

10 серпня Широков взяв участь в матчі аматорських команд Матч ТВ і Нічого Звичайного. В одному з епізодів Роман порахував, що на ньому порушили правила у штрафному майданчику. Арбітр Данченко вирішив не призначати пенальті, і Широков почав ображати і погрожувати йому. Суддя показав червону картку, після чого гравець побив його. Данченко звернувся до суду.

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