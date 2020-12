Гравець Манчестер Юнайтед оформив найшвидший дубль в історії АПЛ

Півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней у матчі з Лідсом (6:2) у рамках 14-го туру АПЛ оформив найшвидший дубль.

Це сталося вже на третій хвилині матчу.

З моменту створення АПЛ (1992-й рік) нікому ще так швидко не вдавалося забити два голи до третьої хвилини зустрічі.

Це другий і третій м’яч для Мактомінея у цьому сезоні. Ще одного разу гравець відзначався у воротах Брайтона у поєдинку Кубка Ліги у вересні.

