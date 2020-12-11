 Реал розпочав переговори з Моурінью | Футбол | Champion.com.ua
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Реал розпочав переговори з Моурінью

Сьогодні 13:13 1653 0
Жозе Моурінью може повернутися у Реал
Реал розпочав переговори з Моурінью
#Моурінью, #Реал, #Зідан, #Перес

Джерело - sport.ua.

Реал може змінити головного тренера Зінедіна Зідана на Жозе Моурінью.

Про це повідомляє Diario Gol.

Президент Реала Флорентіно Перес веде пошуки потенційного наступника для Зідана. За наявною інформацією, бос мадридців навіть контактував з головним тренером Тоттенгема Жозе Моурінью.

Моурінью зацікавився співпрацею з Реалом, але поки не готовий залишати Лондон. Португалець вірить у можливість виграшу титулу чемпіона Англії зі "шпорами" в поточному сезоні, а також в успішну кампанію команди в Лізі Європи.

У разі, якщо Тоттенгем стане чемпіоном АПЛ, Моуріньо дав слово Пересу про готовність повернутися в Реал, якщо там будуть продовжувати цікавитися його послугами.

Відзначимо, що Моурінью тренував Реал з 2010 по 2013 роки, вигравши один чемпіонський титул, один Кубок і один Суперкубок Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Зідан залишить Реал до кінця сезону.

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