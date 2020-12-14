Джерело - Чемпіон.
Французький журнал France Football назвав найкращих нападників в історії.
Про це повідомляє пресслужба видання.
Найкращим лівим нападником був визнаний форвард Ювентуса Кріштіану Роналду.
Найкращим центральним нападником став легендарний гравець збірної Бразилії Роналдо.
Найкращим правим нападником обраний Ліонель Мессі з Барселони.
The best forwards of all time elected by our jury of 140 journalists to end our #BOdreamteam ! pic.twitter.com/YVlfoik0MI— France Football (@francefootball) December 14, 2020
Раніше були обрані найкращі півзахисники, захисники та воротар.