Французький журнал France Football назвав найкращих нападників в історії.

Про це повідомляє пресслужба видання.

Найкращим лівим нападником був визнаний форвард Ювентуса Кріштіану Роналду.

Найкращим центральним нападником став легендарний гравець збірної Бразилії Роналдо.

Найкращим правим нападником обраний Ліонель Мессі з Барселони.

The best forwards of all time elected by our jury of 140 journalists to end our #BOdreamteam ! pic.twitter.com/YVlfoik0MI