Французький журнал France Football назвав найкращих півзахисників в історії.

Про це повідомляє пресслужба видання.

Найкращими крайніми півзахисниками визнані Дієго Марадона, який феєрив у Наполі, Барселоні та збірній Аргентини, а також Пеле, який виступав за Сантос і збірну Бразилії.

Найкращими центральними півзахисниками стали Хаві, який виступав за Барселону і збірну Іспанії, і Лотар Маттеус, який грав у Баварії і збірній ФРН.

The best defensive (2) and offensive (2) midfielders of all time elected by our jury of 140 journalists !#BOdreamteam



⏱️6pm : forwards pic.twitter.com/OMwn58Quh3