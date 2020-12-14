Джерело - Чемпіон.
Французький журнал France Football назвав найкращих півзахисників в історії.
Про це повідомляє пресслужба видання.
Найкращими крайніми півзахисниками визнані Дієго Марадона, який феєрив у Наполі, Барселоні та збірній Аргентини, а також Пеле, який виступав за Сантос і збірну Бразилії.
Найкращими центральними півзахисниками стали Хаві, який виступав за Барселону і збірну Іспанії, і Лотар Маттеус, який грав у Баварії і збірній ФРН.
The best defensive (2) and offensive (2) midfielders of all time elected by our jury of 140 journalists !#BOdreamteam— France Football (@francefootball) December 14, 2020
⏱️6pm : forwards pic.twitter.com/OMwn58Quh3
Раніше визначилися найкращі захисники в історії за версією.
Також, Яшин - найкращий воротар в історії за версією France Football.