Визначилися найкращі захисники в історії за версією France Football

Французький журнал France Football назвав найкращих захисників в історії.

Про це повідомляє пресслужба видання.

Найкращим лівим захисником був визнаний Паоло Мальдіні, який виступав за Мілан та збірну Італії.

Найкращим центральним захисником названий Франц Беккенбауер, який грав за Баварію і збірну ФРН.

Найкращий правий захисник - Кафу, відомий по грі за Мілан і збірну Бразилії.

