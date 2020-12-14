Визначилися найкращі захисники в історії за версією France Football

Джерело - Чемпіон.
Французький журнал France Football назвав найкращих захисників в історії.
Про це повідомляє пресслужба видання.
Найкращим лівим захисником був визнаний Паоло Мальдіні, який виступав за Мілан та збірну Італії.
Найкращим центральним захисником названий Франц Беккенбауер, який грав за Баварію і збірну ФРН.
Найкращий правий захисник - Кафу, відомий по грі за Мілан і збірну Бразилії.
The best goalkeeper (1) and best defenders (3) of all time elected by our jury of 140 journalists !#BOdreamteam— France Football (@francefootball) December 14, 2020
⏱️ 5pm : defensive (2) and offensive (2) midfielders
⏱️ 6pm : forwards pic.twitter.com/WPrs3ZQc2S
Видання збирає команду за схемою 3-4-3. Переможців в номінаціях визначило журі з 140 журналістів, які беруть участь у голосуванні за Золотий м'яч.
Нагадаємо, Лев Яшин став найкращим воротарем за підсумками голосування.