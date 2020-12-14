 Визначилися найкращі захисники в історії за версією France Football | Футбол | Champion.com.ua
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Визначилися найкращі захисники в історії за версією France Football

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Лев Яшин став найкращим воротарем за підсумками голосування
Визначилися найкращі захисники в історії за версією France Football
#Мальдіні, #Беккенбауер, #Кафу

Джерело - Чемпіон.

Французький журнал France Football назвав найкращих захисників в історії.

Про це повідомляє пресслужба видання.

Найкращим лівим захисником був визнаний Паоло Мальдіні, який виступав за Мілан та збірну Італії.

Найкращим центральним захисником названий Франц Беккенбауер, який грав за Баварію і збірну ФРН.

Найкращий правий захисник - Кафу, відомий по грі за Мілан і збірну Бразилії.

Видання збирає команду за схемою 3-4-3. Переможців в номінаціях визначило журі з 140 журналістів, які беруть участь у голосуванні за Золотий м'яч.

Нагадаємо, Лев Яшин став найкращим воротарем за підсумками голосування.

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