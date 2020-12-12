 Динамо - Колос 2:2. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Колос 2:2. Огляд матчу

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Обидві команди догравали поєдинок вдесятьох
Динамо - Колос 2:2. Огляд матчу
#Динамо, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо приймало Колос у рамках 13 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
13 тур, 12 грудня

Динамо - Колос 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Селезньов(П), 1:1 - 74 Циганков(П), 2:1 - 84 Циганков, 2:2 - 87 Антюх

Стартові склади команд:

Динамо: Бущан, Попов, Шепелєв, Шапаренко(Лєднєв 90+5), Циганков, Миколенко, Андрієвський(Сидорчук 64), Родрігес(Гармаш 46), Сирота(Караваєв 46), Супряга(Вербич 46), Кендзьора

Запасні: Бойко, Сидорчук, Белуце, Вербич, Шабанов, Лєднєв, Гармаш, Караваєв, Забарний

Колос: Волинець, Ром, Петров, Максименко, Чорноморець, Мілько(Новак 76), Оріховський, Костишин(Задоя 61), Антюх, Ільїн(Морозко 81), Селезньов(Лисенко 81)

Запасні: Кучеренко, Новак, Гавриш, Зозуля, Задоя, Морозко, Мамаду, Лисенко

Жовті картки: Костишин(27), Селезньов(31), Миколенко(48), Ільїн(51), Шапаренко(62), Циганков(68), Мілько(68), Волинець(89)

Червоні картки: Шепелєв(54), Максименко(70)

Нагадаємо, Ворскла зіграла внічию з Минаєм.

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