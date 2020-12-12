Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо в 13 турі Української Прем'єр-ліги на НСК Олімпійському прийматиме ковалівський Колос.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Динамо: Бущан, Попов, Шепелєв, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Андрієвський, Родрігес, Сирота, Супряга, Кендзьора
Запасні: Бойко, Сидорчук, Белуце, Вербич, Шабанов, Лєднєв, Гармаш, Караваєв, Забарний
Колос: Волинець, Ром, Петров, Максименко, Чорноморець, Мілько, Оріховський, Костишин, Антюх, Ільїн, Селезньов
Запасні: Кучеренко, Новак, Гавриш, Зозуля, Задоя, Морозко, Мамаду, Лисенко
Нагадаємо, Ворскла зіграла внічию з Минаєм.