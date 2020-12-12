Ворскла зіграла внічию з Минаєм у 13 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Ворскла у 13 турі УПЛ вдома зіграла внічию з Минаєм.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Минай відкрив рахунок вже на 14-й хвилині. Півзахисник Анатолій Нурієв увірвався у штрафну та пробив голкіпера Ворскли.
Господарі поля відігралися у другому таймі, нападник Данило Кравчук використав простріл з флангу та розстріляв ворота Миная.
Ворскла – Минай 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 14 Нурієв, 1:1 – 63 Кравчук
Ворскла: Різник, Сапай (Пешич 54), Яворський, Альюн, Пердута, Скляр, Пуцлін, Якубу (Ребенок 70), Кане, Челядін (Кравчук 60), Щербак (Васін 46).
Минай: Попович, Меліченко, Матіч, Лопирьонок, Сніжко (Хахльов 90+1), Саків, Ткачук (Голодюк 68), Кожанов (Малепе 46), Нурієв (Шпак 81), Пиняшко (Книш 68), Шиндер.
Попередження: Пуцлін (38), Яворський (53), Скляр (61) - Ткачук (65), Голодюк (81), Малепе (85), Матіч (90+2)