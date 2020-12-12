Ворскла зіграла внічию з Минаєм у 13 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Ворскла у 13 турі УПЛ вдома зіграла внічию з Минаєм.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Минай відкрив рахунок вже на 14-й хвилині. Півзахисник Анатолій Нурієв увірвався у штрафну та пробив голкіпера Ворскли.

Господарі поля відігралися у другому таймі, нападник Данило Кравчук використав простріл з флангу та розстріляв ворота Миная.

Чемпіонат України - УПЛ

13 тур, 12 грудня

Ворскла – Минай 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 14 Нурієв, 1:1 – 63 Кравчук

Ворскла: Різник, Сапай (Пешич 54), Яворський, Альюн, Пердута, Скляр, Пуцлін, Якубу (Ребенок 70), Кане, Челядін (Кравчук 60), Щербак (Васін 46).

Минай: Попович, Меліченко, Матіч, Лопирьонок, Сніжко (Хахльов 90+1), Саків, Ткачук (Голодюк 68), Кожанов (Малепе 46), Нурієв (Шпак 81), Пиняшко (Книш 68), Шиндер.

Попередження: Пуцлін (38), Яворський (53), Скляр (61) - Ткачук (65), Голодюк (81), Малепе (85), Матіч (90+2)