Каштру виділив проблему Шахтаря перед матчем з Інтером

У Шахтаря перед вирішальним матчем Ліги чемпіонів з Інтером є проблеми з форвардами.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"З самого початку ми були сильні, зуміли розкрити оборону суперника. Швидко забивали, все добре йшло. Це не була якась суперінтенсивна гра, тому що результат змушував розслабитися. Форварди? Є проблеми з нападниками. Мінус Мораес, Фернандо, можливо, не зможе грати Дентіньо. Складний момент для нас.

Будемо думати, що робити в Мілані. Дуже важлива для нас гра, ключовий матч Ліги чемпіонів. Фантастика, що у нас перед останнім туром залишається шанс вийти далі. Буде складно, але цікаво", - сказав Каштру.