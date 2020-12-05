Шахтар знищив Минай у 12 турі УПЛ

Друга поспіль перемога Шахтаря у чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

У 12 турі УПЛ Шахтар вдома обіграв Минай.

Матч завершився з рахунком 5:1 на користь донецького клубу.

Перемога дозволила Шахтарю набрати 26 очок і наздогнати Динамо на вершині УПЛ. Щоправда, кияни ще не зіграли в цьому турі.

Чемпіонат України – УПЛ

12 тур, 05 грудня

Шахтар – Минай 5:1 (3:1)

Голи: 1:0 – 20 Допілка (автогол), 2:0 – 21 Фернанду, 3:0 – 29 Соломон, 3:1 – 35 Нурієв, 4:1 – 49 Матвієнко, 5:1 – 72 Лопирьонок (автогол)

Шахтар: Трубін – Матвієнко, Вітао (Степаненко, 80), Бондар, Болбат – Алан Патрік (Коваленко, 70), Майкон – Тайсон (В'юнник, 70), Маркос Антоніо (Тете, 70), Соломон – Фернандо (Марлос, 65).

Минай: Каніболоцький – Саків (Малепе, 77), Лопирьонок, Допілка (Матіч, 61), Маємбе – Пиняшко, Голодюк (Сніжко, 71), Ткачук (Хахльов, 71) – Нурієв (Карноза, 61), Шиндер, Кожанов.

Раніше, ФК Львів зіграв внічию з Інгульцем.