 Пафос Михайленка може перехопити Лінкольна, яким цікавиться Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Пафос зробив пропозицію Фламенго по Лінкольну, яким цікавиться Динамо

Сьогодні 09:38 440 0
Кіпрський клуб запропонував 4 млн доларів за 75% прав на 19-річного футболіста
Пафос зробив пропозицію Фламенго по Лінкольну, яким цікавиться Динамо
#Пафос, #Динамо, #Лінкольн

Джерело - Gazetaweb.com.

Кіпрський Пафос, який очолює українець Дмитро Михайленко, зробив пропозицію Фламенго щодо трансферу нападника Лінкольна.

Про це повідомляє Gazetaweb.com.

Кіпрський клуб запропонував 4 млн доларів за 75% прав на 19-річного футболіста. Ця пропозиція влаштовує Фламенго.

Пафос хоче якомога швидше закрити угоду. У свою чергу Динамо, яке також претендує на форварда, чекає розв'язки групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, бразилець не потрапив у Динамо через правила реєстрації гравців в Україні.

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