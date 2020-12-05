Джерело - Gazetaweb.com.
Кіпрський Пафос, який очолює українець Дмитро Михайленко, зробив пропозицію Фламенго щодо трансферу нападника Лінкольна.
Про це повідомляє Gazetaweb.com.
Кіпрський клуб запропонував 4 млн доларів за 75% прав на 19-річного футболіста. Ця пропозиція влаштовує Фламенго.
Пафос хоче якомога швидше закрити угоду. У свою чергу Динамо, яке також претендує на форварда, чекає розв'язки групового етапу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, бразилець не потрапив у Динамо через правила реєстрації гравців в Україні.