Клуб офіційно повідомив про прихід українця

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Дніпра і Дніпра-1 Дмитро Михайленко очолив кіпрський Пафос.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі контракту з 47-річним українцем не повідомляються.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Welcome Home Coach 💙 #pafosfc #pafosfamily Публикация от Pafos FC Official (@pafosfc) 20 Окт 2020 в 10:38 PDT

У тренерський штаб українського фахівця увійшов колишній коуч Рубіна росіянин Роман Шаронов, який залишався без роботи з грудня 2019 роки після відставки з Рубіна.

Михайленко на Кіпрі завершив кар'єру в 2009-му, виступаючи з 2007-го за АПОП. Разом з командою виграв Кубок Кіпру.

В середині вересня Михайленко був звільнений з поста головного тренера СК Дніпро-1. Наставник покинув клуб через невдалі результати команди на старті сезону-2020/21. Нагадаємо, що дніпрян очолив хорват Ігор Йовичевич.