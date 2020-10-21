Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер Дніпра і Дніпра-1 Дмитро Михайленко очолив кіпрський Пафос.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі контракту з 47-річним українцем не повідомляються.
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У тренерський штаб українського фахівця увійшов колишній коуч Рубіна росіянин Роман Шаронов, який залишався без роботи з грудня 2019 роки після відставки з Рубіна.
Михайленко на Кіпрі завершив кар'єру в 2009-му, виступаючи з 2007-го за АПОП. Разом з командою виграв Кубок Кіпру.
В середині вересня Михайленко був звільнений з поста головного тренера СК Дніпро-1. Наставник покинув клуб через невдалі результати команди на старті сезону-2020/21. Нагадаємо, що дніпрян очолив хорват Ігор Йовичевич.