 Михайленко очолив кіпрський Пафос | Футбол | Champion.com.ua
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Михайленко очолив кіпрський Пафос

Сьогодні 11:51 306 0
Клуб офіційно повідомив про прихід українця
Михайленко очолив кіпрський Пафос
#Михайленко, #Пафос

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Дніпра і Дніпра-1 Дмитро Михайленко очолив кіпрський Пафос.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі контракту з 47-річним українцем не повідомляються.

 
 
 
 
 
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Welcome Home Coach 💙 #pafosfc #pafosfamily

Публикация от Pafos FC Official (@pafosfc)

У тренерський штаб українського фахівця  увійшов колишній коуч  Рубіна росіянин Роман Шаронов, який залишався без роботи з грудня 2019 роки після відставки з Рубіна.

Михайленко на Кіпрі завершив кар'єру в 2009-му, виступаючи з 2007-го за АПОП. Разом з командою виграв Кубок Кіпру.

В середині вересня Михайленко був звільнений з поста головного тренера СК Дніпро-1. Наставник покинув клуб через невдалі результати команди на старті сезону-2020/21. Нагадаємо, що дніпрян очолив хорват Ігор Йовичевич.

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