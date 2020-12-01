Шахтар - Реал: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Уже сьогодны, 1 грудня, донецький Шахтар в 5 турі Ліги чемпіонів на НСК Олімпійському зіграє проти мадридського Реала. Початок гри о 19:55 за київським часом.

Шахтар - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

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У першій грі, яка відбулася в Мадриді, Шахтар, досить несподівано, здобув перемогу (2:3). Гірники ще не втратили шансів на вихід до 1/8 фіналу турніру. У підопічних Каштру - 4 очка та 4 місце в групі B. У Реала - 7 очок. Лідирує ж гладбахська Боруссія, у якої 8 очок. Міланський Інтер замикає турнірну таблицю. У підопічних Конте - 2 очка.