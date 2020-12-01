 Шахтер - Реал смотреть онлайн матч Лига чемпионов 01.12.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Сьогодні 00:51 431 0
Шахтар - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 5 турі Ліги чемпіонів прийматиме мадридський Реал. Матч відбудеться у вівторок, 1 грудня, на НСК Олімпійському. Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv і Воля Футбол у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Шахтар - Реал наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Після 4 турів у гірників - 4 очка та 3 місце в групі B. У Реала на 3 пункти більше й 2 сходинка в турнірній таблиці. У минулому турі Шахтар зазнав розгромної поразки в Німеччині від Боруссії (4:0), а Реал у гостях переміг Інтер (0:2). 

В іншому матчі квартету B Боруссія прийматиме Інтер. Матч розпочнеться о 22:00 за Києвом.

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