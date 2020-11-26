АЕК - Зоря 0:3. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Зоря здобуває розгромну перемогу над АЕКом на виїзді.

90' Останні заміни в складі Зорі: замість Владислава Кабаєва, Владлена Юрченка та Артема Громова на поле вийшли Сергій Гринь, Михайло Перович і Аллахьяр Сайядманеш.

90' 3 хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Остання заміна в складі АЕКа: замість Андре Сімоеша на поле вийшов Теодосіос Махаірас.

87' Третя заміна в складі АЕКа: на поле вийшов Ставрос Васілантонопулос, який змінив Ефстратіос Сварнаса.

86' Юрченко розвів по кутам м'яч та воротаря!

85' Пенальті у ворота АЕКа! Луньова збили в штрафному майданчику.

84' Друга заміна у складі Зорі: замість Владислава Кочергіна на поле вийшов Максим Луньов.

83' Юрченко по правому флангу протягнув м'яч до лицьової лінії, але прострільна передача в район 11-метрової позначки вийшла невдалою.

81' Циганікс підключився в атаку Зорі по лівому флангу, звідки прострілював у штрафний майданчик, але там Чигринський відбив м'яч на кутовий.

79' Непогано розіграли кутовий афіняни, але у підсумку Шевченко зміг забрати м'яч у руки.

77' Кутовий заробили гравці Зорі, але після розіграшу удар Кочергіна пішов трохи повз стійку.

75' ГООООЛ! Зоря подвоює рахунок! Кабаєв прорвався у штрафний майданчик і пробив у дальній кут воріт, без шансів для воротаря.

73' Сімоеш класно перехопив м'яч прострілював у штрафний майданчик, але Фаворов вибив снаряд подалі.

71' Після спроби подачі з правого флангу м'яч зрізався з ноги Сварнаса і ледь не влетів під поперечину, але стійка врятувала Зорю.

69' Сварнас отримав жовту картку за грубу гру в центрі поля!

67' Правим флангом контратаку провели луганці, звідки йшла прострільна передача в центр на Громова, але Артему пробити по воротах не дозволили.

65' Подвійна заміна в складі АЕКа: замість Міхаліса Бакакіса і Муамер Танковича на поле вийшли Костас Галанопулос і Карім Ансаріфард.

63' Заміна в складі Зорі. Замість Олександра Гладкого на поле вийшов Єгор Назарина.

61' ГОООЛ! Зоря виходить вперед. Циганікс виконав подачу з лівого флангу, Громов класно вистрибнув, але попри сейв голкіпера Артем зміг на добиванні заколотити м'яч у ворота.

60' Гладкий з правого флангу пасував до штрафного майданчика на забігання Громову, але Артем не зрозумів цього задуму, через що запізнився з ривком.

59' Кутовий заробили гравці АЕКа, але луганці без проблем відбилися.

57' Сімоеш в центрі поля грубо зіграв проти Іванисені, за що отримав попередження.

55' Кутовий з правого флангу подали афіняни, але луганцям вдалося впевнено відбитися. Підбір, щоправда, залишається за футболістами АЕКа.

53' Танкович здалеку пробивав, але Шевченко у стрибку парирував удар.

51' Юрченко здорово пробивав з льоту після підбору, але м'яч полетів трохи лівіше створу воріт.

49' Танкович і Вернидуб за розмови отримали по жовтій. Українець пропустить наступний матч.

48' Червона картка для Шахова! Українець грубо сфолив у центрі поля і отримав другу жовту.

46' Жодних змін у нас немає по перерві.

45' Другий тайм розпочався!

Нічого не додав арбітр до першого тайму. Досить рівну гру ми бачимо наразі.

44' Циганікс з лівого флангу увійшов з м'ячем у штрафний майданчик, після чого пробивав по воротах з-під захисника - м'яч над поперечиною пролетів.

42' Шахов грубо влетів у підкаті в центрі поля в гравця Зорі. Жовта картка для українця.

40' Гравці АЕКа вирішили розіграти кутовий, але вийшло дуже погано, пас у штрафний майданчик пішов у ноги гравцям Зорі.

38' Громов грамотно підставився у центрі поля і заробив фол.

36' Змінив своє рішення арбітр після перемовин з боковим арбітром. Лише аут для луганців.

35' Кабаєва збили на правому фланзі, штрафний на користь Зорі.

34' Пішла подача на дальню стійку, але Шевченко кулаком зняв м'яч з голови Чигринського.

33' Прямий удар слідував від Танковича, але м'яч влучив у стінку - буде кутовий.

32' АЕК заробив небезпечний штрафний удар недалеко від воріт Зорі.

31' Циганікс з дальньої дистанції пробивав по воротах господарів, але вийшло дуже неточно.

29' Кочергін увірвався у штрафний майданчик і пробивав по воротах, але захисники заблокували його удар.

27' Гладкий втікав на ворота суперника, але боковий арбітр підняв прапорець - положення "поза грою".

25' М'яч в основному в центрі знаходить, по черзі команди контролюють снаряд.

23' Циганікс намагався прострілити з флангу, але захисник заблокував цей пас, аут на користь луганців.

21' Іванисеня не за правилами поштовхався з опонентом, арбітр все бачив і дав свисток.

19' Лівая намагався розхитати Абу-Ханну і пробити, але захисник луганців заблокував цей удар.

17' Досить пасивно грають команди, майже немає гострих моментів на цю хвилину.

15' Вернидуб порушив правила, не дозволивши супернику швидко розвернутися, щоб розігнати контратаку.

13' Крстічич пробив після кутового, але м'яч пішов вище воріт.

11' У паралельному матчі Брага - Лестер рахунок вже 1:1.

9' Гладкий запропонував себе попереду, отримав м'яч, але не знайшов продовження атаки і був змушений відпасував назад.

7' Інсуа пробив по воротах з дальньої дистанції, але не влучив у ціль.

5' АЕК контролює м'яч на початку матчу, але гострих моментів поки немає.

4' Лівая після стандарту отримав м'яч у штрафному майданчику і завдав удар, але його постріл прийшовся на зовнішню сітку воріт.

3' Танкович впав у штрафному майданчику в боротьбі з Абу-Ханною, але свисток арбітра промовчав.

1' Матч розпочався!

Хвилина мовчання на честь Дієго Марадони.

Лунає гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле!

Нагадаємо, Рафаїлов вказав на великі фінансові проблеми у Зорі.

Стали відомі стартові склади команд.

Зоря зустрінеться з АЕКом у рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи.

Матч відбудеться у четвер, 26 листопада, о 19:55 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 19:45.