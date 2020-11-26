Громов та Гладкий вийдуть у стартовому складі Зорі на матч з АЕКом

Джерело - Чемпіон.
У матчі четвертого туру Ліги Європи луганська Зоря зустрінеться з грецьким АЕКом.
Початок матчу о 19:55. Стали відомі стартові склади команд:
АЕК: Атанасіадіс, Сварнас, Чигринський, Неделчару, Бакакіс, Шахов, Крстічич, Сімоеш, Інсуа, Танкович, Лівая
Запасні: Цідотас, Теохаріс, Ансаріфард, Албаніс, Олівейра, Галанопулос, Хнід, Сарделіс, Хрістопулос, Махаірас, Ботос, Васілантонопулос
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Зоря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу-Ханна, Циганікс, Кочергін, Іванисеня, Юрченко, Громов, Гладкий, Кабаєв
Запасні: Васіл, Мацапура, Луньов, Перович, Назарина, Олефіренко, Піддубний, Гринь, Сайядманеш