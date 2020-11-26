АЕК - Зоря 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

АЕК - Зоря: онлайн-трансляція матчу 4 туру Ліги Європи. LIVE

4' Лівая після стандарту отримав м'яч у штрафному майданчику і завдав удар, але його постріл прийшовся на зовнішню сітку воріт.

3' Танкович впав у штрафному майданчику в боротьбі з Абу-Ханною, але свисток арбітра промовчав.

1' Матч розпочався!

Хвилина мовчання на честь Дієго Марадони.

Лунає гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле!

Нагадаємо, Рафаїлов вказав на великі фінансові проблеми у Зорі.

Стали відомі стартові склади команд.

Зоря зустрінеться з АЕКом у рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи.

Матч відбудеться у четвер, 26 листопада, о 19:55 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 19:45.