АЕК - Зоря 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
АЕК - Зоря: онлайн-трансляція матчу 4 туру Ліги Європи. LIVE
4' Лівая після стандарту отримав м'яч у штрафному майданчику і завдав удар, але його постріл прийшовся на зовнішню сітку воріт.
3' Танкович впав у штрафному майданчику в боротьбі з Абу-Ханною, але свисток арбітра промовчав.
1' Матч розпочався!
Хвилина мовчання на честь Дієго Марадони.
Лунає гімн Ліги Європи!
Команди виходять на поле!
Нагадаємо, Рафаїлов вказав на великі фінансові проблеми у Зорі.
Стали відомі стартові склади команд.
Зоря зустрінеться з АЕКом у рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи.
Матч відбудеться у четвер, 26 листопада, о 19:55 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 19:45.