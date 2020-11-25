 Боруссия М - Шахтер смотреть онлайн матч Лига чемпионов 25.11.2020 футбол 2 | Футбол | Champion.com.ua
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Боруссія М - Шахтар 4:0. Як це було

Сьогодні 21:45 4852 0
Боруссія М - Шахтар 4:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Боруссія другий раз поспіль громить Шахтар у Лізі чемпіонів

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Після навісу з кутового пробивав гравець Шахтаря головою, але якимось дивом Зоммер зміг відбити м'яч на кутовий.

89' Матвієнко закинув з флангу в штрафну на Мораеса, але тому пробити головою не дозволили відразу два захисника.

87' Зі штрафного навісив Тете на одинадцятиметрову позначку, де пробив головою Мораес, але м'яч полетів точно в руки Зоммеру.

86' Остання заміна на сьогодні. Замість Маркуса Тюрама догравати поєдинок буде Ібраїма Траоре.

84' Ще одна заміна від Шахтаря. Замість Алана Патріка шанс проявити себе отримав Майкон.

82' Відмінним пасом Плеа вивів один на один з голкіпером Тюрама, який пробив точно в Пятова, а добивання у Штіндля вийшло неточним.

80' Заміна у складі Боруссії Замість Штінділя на поле вийшов Бенес.

79' На фланзі Матвієнко руками поклав Крамера. Суддя призначив штрафний удар у цьому епізоді.

77' Гол! Боруссія забиває 4-й. Пішла подача зі штрафного від Вендта, м'яч пролетів позв усіх захисників, але П'ятов не зреагував і снаряд опинився в сітці воріт. 

76' Після розрізного пасу від Антоніо вискочив один на один з голкіпером Мораес, обіграв Зоммера, але з гострого кута пробив у сітку із зовнішнього боку воріт.

74' Зачепився за м'яч перед штрафним Мораес і скинув головою на Патріка, але цей пас перехопив Гінтер.

72' Замні відразу від Шахтаря. Замість Марлоса свій ігровий час отримав Маркос Антоніо.

71' Потрійна заміна в складі господарів сталася. Замість Лазаро, Нойхауса і Емболо на полі з'явилися Закарія, Плеа і Херрман.

69' М'яко закинув Патрік в штрафну на Фернандо, але того грамотно корпусом від м'яча відтіснив Лайнер.

67' Не вдається довести свої позиційні атаки Шахтарю до удару.

65' З лівого флангу Вендт спробував прострілити уздовж воріт, але м'яч рикошетом від Додо полетів на кутовий.

63' Змістився з лівого флангу до лінії штрафної Фернандо і спробував закрутити в дальній кут, але не влучив у площину воріт.

61' Перша заміна в нашому поєдинку. Замість Манора Соломона на полі з'явився Фернандо.

59' У центрі поля Штіндль налетів на Марлоса, уклавши того на газон. Штрафний удар виконувати будуть донеччани.

57' Зачепився за м'яч перед штрафним Марлос і віддав тут же на Соломона, але тому пробити не дозволив в підкаті Лайнер.

56' Змістився з флангу Тете в центр і віддав під удар Мораесу, але тому пробити з льоту не дозволив захисник.

54' Гінтер віддавав по флангу на хід Лайнеру, але той в боротьбі з Марлосом випустив м'яч за бокову лінію.

52' Виграв підбір Мораес у чужій штрафній і скинув на Тете, який з льоту відправив снаряд на трибуни.

50' Відверто грубо збивав Лазаро в підкаті на фланзі Матвієнко. Суддя все бачив і показав жовту картку порушнику.

48' Тонким пасом Штіндль шукав у штрафному суперника Емболо, але того випередив Кривцов і не дозволив пробити по воротах.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Боруссія громить Шахтар!

45' Гол! 3:0! Пішла подача в штрафний майданчик, далі слідувала скидка на Емболо, який в падіні через себе забив гол.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Степаненко в центрі поля збив Емболо. Суддя розцінив цей фол на жовту картку.

43' Отримав по ногах в центрі поля Ельведі від Соломона. Суддя все бачив і призначив штрафний удар на користь господарів.

42' Дальній пас виконував Матвієнко на чужу половину поля, але тут не зміг зачепитися за м'яч Мораес в боротьбі проти двох захисників.

40' Втік по флангу Додо на швидкості і віддав в центр на Мораеса, який пробив з розвороту, але м'яч влучив у спину захисника і полетів в руки Зоммеру.

38' З флангу віддавав Кривцов на хід Додо, але в боротьбі зі Штінділем випустив м'яч за межі поля.

36' У верховій боротьбі на чужій половині поля Емболо підштовхнув руками в спину Бондаря. Фол в атаці зафіксував суддя.

34' Гол! 2:0! Пішла подача з кутового на ближню стійку, Ельведі випригнув вище за захисників і заколотив м'яч у ближній кут воріт.

32' Гру продовжено, Бондар зіграв по правилам.

31' Емболо впав у штрафному майданчику в боротьбі з Бондарем, свисток судді промовчав, але ще можливий VAR.

30' У центрі поля Патрік в підкаті заїхав по ногах Емболо, ще один штрафний у нашому матчі.

28' Відмінний пас вирізав з центру поля Патрік на хід Мораесу, але в останній момент перехопив м'яч в підкаті Гінтер.

26' Підключився до атаки своєї команди Матвієнко і подав з флангу на дальню штангу, але ніхто з партнерів не зміг пробити по воротах.

25' Після швидкого розіграшу Емболо отримав м'яч на лінії штрафного і пробив у дальній кут, але м'яч рикошетом від штанги полетів за межі поля.

23' Отримав по ногах на фланзі Марлос від Крамера. Черговий штрафний удар призначив суддя в нашій грі.

21' Міг вискакувати на ворота суперника Тюрам після довгого пасу від Крамера, але відірватися від Бондаря йому не вдалося.

19' Закинув з флангу Лайнер в штрафну на Емболо, але того в останній момент випередив Матвієнко і виніс м'яч далеко в центр поля.

17' Гол! Штіндль розвів Пятова та м'яч по кутам.

16' Пенальті у ворота Шахтаря! Кривцов збив Тюрама в штрафному майданчику.

15' Закинув на хід Емболо з центру поля Штіндль, але того випередив Матвієнко і головою скинув м'яч в руки П'ятову.

13' З правого флангу навісив у штрафну суперника Марлос, але тут нікого з партнерів не виявилося. Буде удар від воріт.

11' Увірвався в штрафну суперника Лазаро і прострілив від лицьової лінії в центр, де пробив у дотик Нойхаус, але в створ воріт влучити йому не вдалося.

10' Боруссія контролює м'яч, але до небезпеки справа не доходить.

8' Додо намагався віддати в штрафний майданчик на Мораеса, але цей пас перехопили захисники Боруссії.

6' Пішла подача з кута поля, але захисники Шахтаря відбилися.

5' Емболо виходив один на один, але Пятов зумів перевести удар на кутовий.

3' Тюрам пробивав з дальньої дистанції, але м'яч пішов вище воріт.

2' Контролює Шахтар м'яч на своїй половині, але до атаки справа не доходить.

1' Матч розпочався!

Хвилина мовчання на честь Дієго Марадони, який сьогодні пішов з життя.

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди вийшли на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Шахтар зустрінеться з Боруссією у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у середу, 25 листопада, о 19:55 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 19:45.

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