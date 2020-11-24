 Боруссия М - Шахтер смотреть онлайн матч Лига чемпионов 25.11.2020 футбол 2 | Футбол | Champion.com.ua
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Боруссія М - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

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Боруссія М - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 4 турі Ліги чемпіонів зіграє в гостях проти менхенгладбахської Боруссії.

Матч заплановано на середу, 25 листопада, на стадіоні Боруссія-Парк. Початок о 19:55 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv, а також на Воля Футбол 1 в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Боруссія м - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першій грі команд, яка відбулася в Києві, Боруссія розтрощила гірників - 0:6. Гладбахці очолюють квартет B, маючи 6 очок. Шахтар - другий з 4 очками в активі. В іншому матчі групи Інтер прийматиме Реал.

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