Додо та Тете вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Боруссією

Джерело - Чемпіон.
У матчі четвертого туру Ліги чемпіонів донецький Шахтар зустрінеться з менхенгладбаською Боруссією.
Початок матчу о 19:55. Стали відомі стартові склади команд:
Боруссія М: Соммер, Лайнер, Гінтер, Ельведі, Вендт, Крамер, Лазаро, Нойхаус, Тюрам, Штіндль, Емболо
Запасні: Зіппель, Грюн, Ланг, Германн, Закарія, Плеа, Траоре, Бенеш, Янчке, Поульсен
Актуально: Боруссія М - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE
Шахтар: Пятов, Матвієнко, Бондар, Кривцов, Додо, Степаненко, Марлос, Патрік, Тете, Мораес, Соломон
Запасні: Шевченко, Трубін, Антоніо, Майкон, Сіпріано, Судаков, Фернандо, Болбат, Вітао