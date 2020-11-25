 Додо та Тете вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Боруссією | Футбол | Champion.com.ua
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Додо та Тете вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Боруссією

Сьогодні 18:57 560 0
Початок матчу о 19:55
Додо та Тете вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Боруссією
#Шахтар, #Додо, #Тете

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру Ліги чемпіонів донецький Шахтар зустрінеться з менхенгладбаською Боруссією.

Початок матчу о 19:55. Стали відомі стартові склади команд:

Боруссія М: Соммер, Лайнер, Гінтер, Ельведі, Вендт, Крамер, Лазаро, Нойхаус, Тюрам, Штіндль, Емболо

Запасні:  Зіппель, Грюн, Ланг, Германн, Закарія, Плеа, Траоре, Бенеш, Янчке, Поульсен

Актуально: Боруссія М - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Шахтар: Пятов, Матвієнко, Бондар, Кривцов, Додо, Степаненко, Марлос, Патрік, Тете, Мораес, Соломон

Запасні: Шевченко, Трубін, Антоніо, Майкон, Сіпріано, Судаков, Фернандо, Болбат, Вітао

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