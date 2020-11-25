Боруссія М - Шахтар 3:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Боруссія М - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Завершується перший тайм. Боруссія громить Шахтар!

45' Гол! 3:0! Пішла подача в штрафний майданчик, далі слідувала скидка на Емболо, який в падіні через себе забив гол.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Степаненко в центрі поля збив Емболо. Суддя розцінив цей фол на жовту картку.

43' Отримав по ногах в центрі поля Ельведі від Соломона. Суддя все бачив і призначив штрафний удар на користь господарів.

42' Дальній пас виконував Матвієнко на чужу половину поля, але тут не зміг зачепитися за м'яч Мораес в боротьбі проти двох захисників.

40' Втік по флангу Додо на швидкості і віддав в центр на Мораеса, який пробив з розвороту, але м'яч влучив у спину захисника і полетів в руки Зоммеру.

38' З флангу віддавав Кривцов на хід Додо, але в боротьбі зі Штінділем випустив м'яч за межі поля.

36' У верховій боротьбі на чужій половині поля Емболо підштовхнув руками в спину Бондаря. Фол в атаці зафіксував суддя.

34' Гол! 2:0! Пішла подача з кутового на ближню стійку, Ельведі випригнув вище за захисників і заколотив м'яч у ближній кут воріт.

32' Гру продовжено, Бондар зіграв по правилам.

31' Емболо впав у штрафному майданчику в боротьбі з Бондарем, свисток судді промовчав, але ще можливий VAR.

30' У центрі поля Патрік в підкаті заїхав по ногах Емболо, ще один штрафний у нашому матчі.

28' Відмінний пас вирізав з центру поля Патрік на хід Мораесу, але в останній момент перехопив м'яч в підкаті Гінтер.

26' Підключився до атаки своєї команди Матвієнко і подав з флангу на дальню штангу, але ніхто з партнерів не зміг пробити по воротах.

25' Після швидкого розіграшу Емболо отримав м'яч на лінії штрафного і пробив у дальній кут, але м'яч рикошетом від штанги полетів за межі поля.

23' Отримав по ногах на фланзі Марлос від Крамера. Черговий штрафний удар призначив суддя в нашій грі.

21' Міг вискакувати на ворота суперника Тюрам після довгого пасу від Крамера, але відірватися від Бондаря йому не вдалося.

19' Закинув з флангу Лайнер в штрафну на Емболо, але того в останній момент випередив Матвієнко і виніс м'яч далеко в центр поля.

17' Гол! Штіндль розвів Пятова та м'яч по кутам.

16' Пенальті у ворота Шахтаря! Кривцов збив Тюрама в штрафному майданчику.

15' Закинув на хід Емболо з центру поля Штіндль, але того випередив Матвієнко і головою скинув м'яч в руки П'ятову.

13' З правого флангу навісив у штрафну суперника Марлос, але тут нікого з партнерів не виявилося. Буде удар від воріт.

11' Увірвався в штрафну суперника Лазаро і прострілив від лицьової лінії в центр, де пробив у дотик Нойхаус, але в створ воріт влучити йому не вдалося.

10' Боруссія контролює м'яч, але до небезпеки справа не доходить.

8' Додо намагався віддати в штрафний майданчик на Мораеса, але цей пас перехопили захисники Боруссії.

6' Пішла подача з кута поля, але захисники Шахтаря відбилися.

5' Емболо виходив один на один, але Пятов зумів перевести удар на кутовий.

3' Тюрам пробивав з дальньої дистанції, але м'яч пішов вище воріт.

2' Контролює Шахтар м'яч на своїй половині, але до атаки справа не доходить.

1' Матч розпочався!

Хвилина мовчання на честь Дієго Марадони, який сьогодні пішов з життя.

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди вийшли на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Шахтар зустрінеться з Боруссією у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у середу, 25 листопада, о 19:55 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 19:45.