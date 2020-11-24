Динамо Київ - Барселона 0:4. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Динамо розгромно поступається Барселоні на НСК Олімпійському.

90' Гол! Грізманн забиває 4-й гол! Альба прострілив у штрафний майданчик, Грізманн прийняв м'яч і пробив у дальній кут.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Дест пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пролетів трохи вище воріт.

88' Лєднєв подавав з кутового, але Тер Штеген вибив м'яч кулаком подалі.

87' Вербич отримав пошкодження, але змушений словенець продовжувати матч, замін в Динамо немає.

85' У паралельному матчі Ференцварош Реброва грає внічию з Ювентусом - 1:1.

84' Також Барселона зробила заміну. Фуенте вийшов на поле, а відпочивати пішов Трінкао.

83' Заміна від Динамо. Замість Шепелєва на поле вийшов Белуце.

82' По черзі контролюють команди м'яч, але до небезпечних моментів справа не доходить.

80' Довгий пас пішов на Брейтвейта у штрафний майданчик, але Забарний класно зіграв і вибив м'яч на кутовий.

78' Дест прорвався у штрафний майданчик, віддав на Пуча, але юний гравець пробив набагато вище воріт.

77' Шепелєв прострілював у штрафному майданчику, але Вербич трохи не дотягнувся до м'яча.

75' Контролює м'яч Динамо, але до небезпечних моментів справа не доходить.

73' Заміна в складі Барселони. Замість Педрі вийшов Фернандес.

71' Подвійна заміна від Мірчі Луческу: замість де Пени вийшов Супряга, а Лєднєв змінив Шапаренка.

70' Гол! 0:3! Брейтвейт потужно пробив у кут, Бущан вгадав напрямок удару, але не встиг дотягнутися до м'яча.

69' Пенальті у ворота Динамо! Альба робив скидку на Брейтвейта, Попов трохи підштовхнув нападника, за що отримав жовту.

68' Дест прострілював з правого флангу, але Забарний перехопив цей пас

66' Мінгеса порушив правила у центрі поля, досить грубо він збив Буяльського.

65' Потрійна заміна в Барселони. Грізманн, Альба та Пуч змінили Коутіньо, Ленгле та П'янича.

64' Вербич класно розвернувся, прокинув на Буяльського, який віддав хорошу передачу на де Пену, але удар уругвайця вийшов дуже неточним.

62' Андрієвський виконував подачу з лівого флангу, але Фірпо вибив м'яч подалі.

60' Подвійна заміна від Динамо. Замість Гармаша вийшов Андрієвський, а Попов змінив Караваєва.

59' Розіграли кияни корнер, але подача де Пени вийшла неточною.

58' Подавав де Пена з лівого флангу, Фірпо вирішив не ризикувати і вибити м'яч на кутовий.

56' Гол! 0:2 на табло! Після подачі з кута поля Мінгеса скинув на дальню стійку, де Брейтвейт забив у порожні ворота.

55' Коутіньо пробивав з дальньої дистанції, але м'яч від захисника пішов на кутовий.

54' Трінкао пробивав по воротах, але Бущан парирував цей удар.

52' Гол! Барселона виходить вперед! Брейтвейт віддав на Деста у штрафному майданчику, який пробив повз Бущана.

51' Чотири в чотири втікали кияни, але останній пас Буяльського перехопив Мінгеса.

50' Трінкао прокинув м'яч повз Караваєва, українець був змушений порушити правила.

48' Вербич у боротьбі з Ленгле впав у штрафному майданчику, але свисток арбітра промовчав.

47' Перехопив Буяльський м'яч, Вербич трохи прорвався і пробив по воротах, але Тер Штеген на місці.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Барселона більше атакує, але і в Динамо були нагоди відзначитися.

43' Ленгле у центрі поля збив Гармаша. Арбітр провів бесіду з французьким захисником.

42' Фірпо підключився в атаку лівим флангом, звідки виконував подачу в центр штрафного майданчика, але там знову на висоті були динамівські захисники.

40' З дальньої дистанції по воротах пробив Трінкао, але Бущан все бачив і зумів піймати м'яч в руки.

38' В наступній атаці Трінкао падав у штрафному майданчику господарів у боротьбі з Гармашем, але судді не зафіксували фол з боку Дениса.

36' Правим флангом швидку контратаку організували кияни, звідки йшла прострільна передача на Буяльського, який намагався пробити, але в епізод вміщався Вербич і завадив Віталію завдати удар.

34' Швидку контратаку намагалися організувати динамівці, але зіпсував її неточною передачею Шапаренко, який намагався зіграти на Кендзьору.

32' Шепелєв намагався дати пас на хід Буяльському, але де Пена трохи зачепив м'яч, який пішов за межі поля.

30' Аленья закидання робив на Фірпо, але засильним цей пас вийшов, м'яч пішов за межі поля.

28' Шепелєв у центрі поля грубо сфолив, міг його покарати арбітр жовтою карткою, але обмежився усним попередженням.

26' Продовжує Барселона насідати, але Бущан поки не вступає в гру.

24' Дві подачі поспіль виконували гості, але до удару справа не дійшла.

23' Фірпо у штрафному майданчику намагався прострілити, але від Кендзьори м'яч пішов на кутовий.

21' Насідає Барселона на ворота Динамо, але до удару справа не доходить.

19' Пішла подача, м'яч у штрафному майданчику опинився, але у підсумку удар де Пени пішов у руки Тер Штегену.

18' Збив Мінгеса Вербича на лівому фланзі, небезпечний штрафний для Динамо.

16' П'янич збив Буяльського під час перспективної контратаки. Жовта для боснійця.

15' Пішла подача, але де Пена виніс м'яч подалі.

14' Дест подавав з правого флангу, Караваєв заблокував м'яч - буде кутовий.

13' Контролює Барселона м'яч, але не гостроти білья воріт Бущана не багато.

11' Коутіньо проникаючу передачу робив на Брейтвейта, але Забарний з Миколенком класно відтіснили нападника від м'яча.

9' Лівим флангом в контратаку вибігали кияни, але знову забралися в положення "поза грою" - де Пена на цей раз опинився за лінією захисників.

7' Пішла подача з корнера, але Бущан кулаком вибив м'яч подалі.

6' Лівим флангом атакували каталонці, але Забараний на пару з Миколенком у підкаті вибили м'яч на кутовий.

4' Повернувся на поле Буяльський і відразу підтримував атаку лівим флангом, але опинився в положенні "поза грою".

2' Буяльському наступили на ногу в центрі поля, медики на полі, Віталій потребує допомоги.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Динамо зустрінеться з Барселоною у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у вівторок, 24 листопада, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:45.