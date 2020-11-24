Вербич та Гармаш вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Барселоною

Джерело - Чемпіон.
У матчі четвертого туру Ліги чемпіонів київське Динамо зустрінеться з Барселоною.
Початок матчу о 22:00. Стали відомі стартові склади команд:
Динамо: Бущан, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Миколенко, Гармаш, Караваєв, Забарний, Буяльський, Кендзьора
Запасні: Моргун, Бойко, Скорко, Боль, Леднєв, Попов, Белуце, Цітаішвілі, Андрієвський, Клейтон, Супряга
Актуально: Динамо Київ - Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE
Барселона: Тер Штеген, Дест, Аленья, П’янич, Брейтвейт, Коутіньйо, Лангле, Педрі, Трінкан, Фірло, Мінгеса
Запасні: Нето, Пенья, Грізманн, Дембеле, Пуч, Альба, Фернандес, Фуенте
Нагадаємо, Динамо дозаявило двох гравців на Лігу чемпіонів.