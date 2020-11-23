Динамо - Барселона: анонс і прогноз на матч Ліги Чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга Чемпіонів УЄФА. 4-й тур, група В 24 листопада 2020 року, 22:00 НСК Олімпійський, Київ (Україна) Динамо (Київ, Україна) - Барселона (Барселона, Іспанія)

Київське Динамо у турі Ліги чемпіонів зіграє домашню гру проти іспанської Барселони. 24 листопада о 22:00 біло-сині у повторному поєдинку спробують взяти очки у протистоянні з іспанським грандом.

Динамо

"Біло-сині" в попередньому турі програли каталонцям на їх території (1:2). Але навіть з урахуванням втрати 14 футболістів через травми, спалахи Covid-19 і дискваліфікації гравців, команда Луческу дала супернику гідний опір. Важка кадрова ситуація у господарів і на цей матч.

У трьох поєдинках групового раунду Динамо набрало лише одне очко. Поступилися Ювентусу та Барсі і розписали мирову з угорським Ференцварошом на його полі (2:2).

Що ж до тих, хто не допоможе команді "з берегів Дніпра": Жерсон Родрігес, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Олександр Андрієвський, Артем Шабанов, Руслан Нещерет, Олександр Сирота, Олександр Тимчик та Володимир Костевич. Дуже серйозний список!

Останні матчі

УПЛ. Інгулець - Динамо К. 0:2

УПЛ. Динамо К. - Шахтар Д. 0:3

ЛЧ. Барселона - Динамо К. 2:1

УПЛ. Дніпро-1 – Динамо 1:2

ЛЧ. Ференцварош – Динамо 2:2

Барселона

Іспанський гранд очок в поточній кампанії Ліги чемпіонів ще не втрачав. У рідних стінах "блаугранас" переграли Ференцварош (5:1) і Динамо (2:1), а в гостях були сильнішими італійський Ювентус (2:0). Якщо команда нідерландського тренера Рональда Кумана зможе перемогти в цьому матчі, то забезпечить собі достроковий вихід в 1/8 фіналу. Відзначимо, що в гостях каталонський колектив не програв в останніх п'яти матчах в Лізі чемпіонів.

Каталонцям у цьому поєдинку не допоможуть Ансуї Фаті, Роберто і Жерар Піке. Також під питанням вихід на поле Серхіо Бускетса, Рональда Араухо, Самуеля Умтіті та Усмана Дембеле (з'явилася інформація у ЗМІ)

Останні матчі

ЛЛ. Атлетіко - Барселона 1:0

ЛЛ. Барселона - Бетіс 5:2

ЛЧ. Барселона - Динамо К. 2:1

ЛЛ. Алавес – Барселона 1:1

ЛЧ. Ювентус – Барселона 0:2

Історія протистоянь

Динамо зустрічалося з Барселоною 11 разів. Причому 5 разів команди грали в груповому етапі Ліги чемпіонів. У киян 3 перемоги, 7 поразок і 1 нічия.

Детально про історію протистоянь дивіться у нашому матеріалі. Динамо - Барселона: історія протистоянь

Пряма мова

(пресконференції відбудуться згодом)

Орієнтовні склади

Барселона: Тер Штеген, Дест, Лангле, Де Йонг, Альба, П'яніч, Бускетс, Педрі, Дембеле, Мессі, Грізманн

Динамо: Бущан, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Миколенко, Гармаш, Караваєв, Забарний, Буяльський, Супряга,00000, Кендзьора

Цікаві факти

- Востаннє Динамо перемагало Барселону 5 листопада 1997 року (0:4 на Камп-Ноу)

- На Олімпійському Динамо переграло каталонців того ж року.

- Барселона здолала Динамо в груповому етапі сезону-1991/92, вигравши 2:0 на виїзді і 3:0 вдома, на шляху до свого першого тріумфу в Кубку чемпіонів;

- Барселона є п’ятиразовим тріумфатором Ліги чемпіонів (Кубка чемпіонів);

- Головний тренер Барселони Рональд Куман забив єдиний і переможний гол за синьо-гранатових у фіналі ЛЧ 1991/92 у ворота Сампдорії;

- До поразки від Барселони в минулому розіграші ЛЧ від Баварії (2:8), саме Динамо завдало найбільшого програшу синьо-ганатовим у єврокубковій історії.

- Перемога над Гентом 2:1 в раунді плей-оф є єдиною для Динамо в останніх восьми єврокубкових матчах на виїзді (Н4 П3);

- Востаннє Динамо перемагало іспанський клуб в 1999 році, обігравши Реал 2:0 в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів 1998/99 (заг. 3:1).

Прогноз букмекерів

На думку аналітиків компанії BetWinner фаворитом є саме гості. Перемога Барселони - 1,46, перемога Динамо - 6,4, нічия - 5.

Прогноз Чемпіона

Віримо, що Динамо зможе дати бій Барселоні. І ми це бачили у попередньому поєдинку. Тому прогнозуємо нічию 1:1.