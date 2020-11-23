Динамо - Барселона: анонс і прогноз на матч Ліги Чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
|Ліга Чемпіонів УЄФА. 4-й тур, група В
|24 листопада 2020 року, 22:00
|НСК Олімпійський, Київ (Україна)
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Динамо (Київ, Україна) - Барселона (Барселона, Іспанія)
Київське Динамо у турі Ліги чемпіонів зіграє домашню гру проти іспанської Барселони. 24 листопада о 22:00 біло-сині у повторному поєдинку спробують взяти очки у протистоянні з іспанським грандом.
Динамо
"Біло-сині" в попередньому турі програли каталонцям на їх території (1:2). Але навіть з урахуванням втрати 14 футболістів через травми, спалахи Covid-19 і дискваліфікації гравців, команда Луческу дала супернику гідний опір. Важка кадрова ситуація у господарів і на цей матч.
У трьох поєдинках групового раунду Динамо набрало лише одне очко. Поступилися Ювентусу та Барсі і розписали мирову з угорським Ференцварошом на його полі (2:2).
Що ж до тих, хто не допоможе команді "з берегів Дніпра": Жерсон Родрігес, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Олександр Андрієвський, Артем Шабанов, Руслан Нещерет, Олександр Сирота, Олександр Тимчик та Володимир Костевич. Дуже серйозний список!
Останні матчі
УПЛ. Інгулець - Динамо К. 0:2
УПЛ. Динамо К. - Шахтар Д. 0:3
ЛЧ. Барселона - Динамо К. 2:1
УПЛ. Дніпро-1 – Динамо 1:2
ЛЧ. Ференцварош – Динамо 2:2
Барселона
Іспанський гранд очок в поточній кампанії Ліги чемпіонів ще не втрачав. У рідних стінах "блаугранас" переграли Ференцварош (5:1) і Динамо (2:1), а в гостях були сильнішими італійський Ювентус (2:0). Якщо команда нідерландського тренера Рональда Кумана зможе перемогти в цьому матчі, то забезпечить собі достроковий вихід в 1/8 фіналу. Відзначимо, що в гостях каталонський колектив не програв в останніх п'яти матчах в Лізі чемпіонів.
Каталонцям у цьому поєдинку не допоможуть Ансуї Фаті, Роберто і Жерар Піке. Також під питанням вихід на поле Серхіо Бускетса, Рональда Араухо, Самуеля Умтіті та Усмана Дембеле (з'явилася інформація у ЗМІ)
Останні матчі
ЛЛ. Атлетіко - Барселона 1:0
ЛЛ. Барселона - Бетіс 5:2
ЛЧ. Барселона - Динамо К. 2:1
ЛЛ. Алавес – Барселона 1:1
ЛЧ. Ювентус – Барселона 0:2
Історія протистоянь
Динамо зустрічалося з Барселоною 11 разів. Причому 5 разів команди грали в груповому етапі Ліги чемпіонів. У киян 3 перемоги, 7 поразок і 1 нічия.
Детально про історію протистоянь дивіться у нашому матеріалі. Динамо - Барселона: історія протистоянь
Пряма мова
(пресконференції відбудуться згодом)
Орієнтовні склади
Барселона: Тер Штеген, Дест, Лангле, Де Йонг, Альба, П'яніч, Бускетс, Педрі, Дембеле, Мессі, Грізманн
Динамо: Бущан, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Миколенко, Гармаш, Караваєв, Забарний, Буяльський, Супряга,00000, Кендзьора
Цікаві факти
Прогноз букмекерів
На думку аналітиків компанії BetWinner фаворитом є саме гості. Перемога Барселони - 1,46, перемога Динамо - 6,4, нічия - 5.
Прогноз Чемпіона
Віримо, що Динамо зможе дати бій Барселоні. І ми це бачили у попередньому поєдинку. Тому прогнозуємо нічию 1:1.