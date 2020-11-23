 Динамо - Барселона: анонс і прогноз на матч Ліги Чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо - Барселона: анонс і прогноз на матч Ліги Чемпіонів
Сьогодні 11:39 652
Нападник Миная став найкращим гравцем 10 туру УПЛ
Сьогодні 12:11 138
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав
Сьогодні 12:11 10020
Медведєв зробив камбек у матчі з Тімом та виграв Підсумковий турнір
Вчора 23:38 901 1
Ворскла розгромила Колос у 10 турі УПЛ
Вчора 21:27 3629
Львів мінімально переміг Десну в 10 турі УПЛ
Вчора 18:51 3052
Галичанка вийшла в 1/8 фіналу Єврокубку
Вчора 17:27 1109
Минай переграв Дніпро-1 у 10 турі УПЛ
Вчора 16:00 808
Українець виграв чемпіонат Європи в Москві
Вчора 15:58 1393
Манчестер Юнайтед хотів орендувати захисника Динамо
Вчора 12:57 1383
Блоги
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА Андрій Твердохліб
21.11.2020 14:28 5401
Безглузде вилучення в Італії. Рома поступилася через дивний фейл голкіпера
Безглузде вилучення в Італії. Рома поступилася через дивний фейл голкіпера Valeriy Ruchka
21.11.2020 13:26 1282
Про дискваліфікацію чемпіона світу та реформи WADA - Пейсмейкери
Про дискваліфікацію чемпіона світу та реформи WADA - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
21.11.2020 12:58 509
Ритуал від Надаля. Іспанець дуже прискіпливо розставляє пляшки під час паузи в грі
Ритуал від Надаля. Іспанець дуже прискіпливо розставляє пляшки під час паузи в грі Valeriy Ruchka
21.11.2020 11:59 709
Революція гідності: футбольні фанати були одними з перших
Революція гідності: футбольні фанати були одними з перших Valeriy Ruchka
21.11.2020 11:04 3074
Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона
Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона Андрій Твердохліб
20.11.2020 16:15 24298 5
До мурах. Гімн України у виконанні Dzidzio
До мурах. Гімн України у виконанні Dzidzio Valeriy Ruchka
20.11.2020 16:04 13780
Де можна побачити перший контракт Кличка
Де можна побачити перший контракт Кличка Valeriy Ruchka
20.11.2020 15:10 4252
Наш футбол став секусальним спортом. Відомий російський музикант написав вірш-ганьбу про збірну Росії
Наш футбол став секусальним спортом. Відомий російський музикант написав вірш-ганьбу про збірну Росії Андрій Твердохліб
20.11.2020 13:00 999
Про життя в Голлівуді, зйомках з Адамом Сендлером і виховання олімпійських чемпіонів - Іріша Блохіна
Про життя в Голлівуді, зйомках з Адамом Сендлером і виховання олімпійських чемпіонів - Іріша Блохіна Valeriy Ruchka
19.11.2020 20:38 763
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:33 Футбол Шевченко – наймолодший тренер на Євро-2020 13
12:31 Блог Під час матчу УХЛ шайба потрапила в обличчя гравцеві Маріуполя 27
12:11 Футбол Нападник Миная став найкращим гравцем 10 туру УПЛ 138
12:11 Футбол Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 10020
11:57 Футбол Лідс - Арсенал 0:0. Огляд матчу 257
11:46 Футбол Роналду обдумує повернення у Реал 351
11:39 Футбол Динамо - Барселона: анонс і прогноз на матч Ліги Чемпіонів 652
11:29 Футбол Манчестер Сіті хотів підписати Лукаку 339
11:17 Баскетбол Лос-Анджелес Лейкерс підпишуть Газоля 384
10:58 Футбол Наполі - Мілан 1:3. Огляд матчу 437
10:47 Футбол Сидорчук поборов коронавірус 522
10:33 Футбол Шевчук: Потрібно було зараховувати гол Інгульця у ворота Динамо 946
10:19 Футбол УПЛ: Як виглядає турнірна таблиця після 10 турів 1161
10:15 Футбол Максимов назвав причину розгромної перемоги над Колосом 1078
10:15 Блог Клуб АПЛ оригінально підтримав хлопчика, який хворий на рак 290
10:03 Футбол Пресконференція Мірчі Луческу напередодні матчу з Барселоною 1057
09:57 Футбол Кадіс - Реал Сосьєдад 0:1. Огляд матчу 609
09:52 Футбол Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 615
09:48 Футбол Шевченко: Краще б я вже перехворів коронавірусом 1064
09:30 Футбол Барселона втратила ще одного гравця перед матчем із Динамо 1789
09:13 Футбол Стало відомо, коли УЄФА почне розгляд справи по матчу Швейцарія - Україна 4776
08:58 Футбол Ліверпуль - Лестер 3:0. Огляд матчу 963
08:46 Біатлон Підгрушна і Підручний виграли контрольні гонки у Фінляндії 1380
08:30 Бокс Збірна України з боксу здобула 15 медалей на чемпіонаті Європи 1456
08:15 Футбол Шевченко назвав найкращий варіант вирішення матчу Швейцарія – Україна 2913 1

Динамо - Барселона: анонс і прогноз на матч Ліги Чемпіонів

Сьогодні 11:39 652 0
Динамо - Барселона: анонс і прогноз на матч Ліги Чемпіонів
#Барселона, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Ліга Чемпіонів УЄФА. 4-й тур, група В
24 листопада 2020 року, 22:00
НСК Олімпійський, Київ (Україна)

 Динамо (Київ, Україна) - Барселона (Барселона, Іспанія)

Київське Динамо у турі Ліги чемпіонів зіграє домашню гру проти іспанської Барселони. 24 листопада о 22:00 біло-сині у повторному поєдинку спробують взяти очки у протистоянні з іспанським грандом.

Динамо

"Біло-сині" в попередньому турі програли каталонцям на їх території (1:2). Але навіть з урахуванням втрати 14 футболістів через травми, спалахи Covid-19 і дискваліфікації гравців, команда Луческу дала супернику гідний опір. Важка кадрова ситуація у господарів і на цей матч.

У трьох поєдинках групового раунду Динамо набрало лише одне очко. Поступилися Ювентусу та Барсі і розписали мирову з угорським Ференцварошом на його полі (2:2). 

Що ж до тих, хто не допоможе команді "з берегів Дніпра": Жерсон Родрігес, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Олександр Андрієвський, Артем Шабанов, Руслан Нещерет, Олександр Сирота, Олександр Тимчик та Володимир Костевич. Дуже серйозний список!

Останні матчі

УПЛ. Інгулець - Динамо К. 0:2

УПЛ. Динамо К. - Шахтар Д. 0:3

ЛЧ. Барселона - Динамо К. 2:1

УПЛ. Дніпро-1 – Динамо 1:2

ЛЧ. Ференцварош – Динамо 2:2

Барселона

Іспанський гранд очок в поточній кампанії Ліги чемпіонів ще не втрачав. У рідних стінах "блаугранас" переграли Ференцварош (5:1) і Динамо (2:1), а в гостях були сильнішими італійський Ювентус (2:0). Якщо команда нідерландського тренера Рональда Кумана зможе перемогти в цьому матчі, то забезпечить собі достроковий вихід  в 1/8 фіналу. Відзначимо, що в гостях каталонський колектив не програв в останніх п'яти матчах в Лізі чемпіонів.

Каталонцям у цьому поєдинку не допоможуть Ансуї Фаті, Роберто і Жерар Піке. Також під питанням вихід на поле  Серхіо Бускетса, Рональда Араухо, Самуеля Умтіті та Усмана Дембеле (з'явилася інформація у ЗМІ)

Останні матчі

ЛЛ. Атлетіко - Барселона 1:0

ЛЛ. Барселона - Бетіс 5:2

ЛЧ. Барселона - Динамо К. 2:1

ЛЛ. Алавес – Барселона 1:1

ЛЧ. Ювентус – Барселона 0:2

Історія протистоянь

Динамо зустрічалося з Барселоною 11 разів. Причому 5 разів команди грали в груповому етапі Ліги чемпіонів. У киян 3 перемоги, 7 поразок і 1 нічия. 

Детально про історію протистоянь дивіться у нашому матеріалі. Динамо - Барселона: історія протистоянь 

Пряма мова

(пресконференції відбудуться згодом)

Орієнтовні склади

Барселона: Тер Штеген, Дест, Лангле, Де Йонг, Альба, П'яніч, Бускетс, Педрі, Дембеле, Мессі, Грізманн

Динамо:  Бущан, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Миколенко, Гармаш, Караваєв, Забарний, Буяльський, Супряга,00000, Кендзьора

Цікаві факти

 - Востаннє Динамо перемагало Барселону 5 листопада 1997 року (0:4 на Камп-Ноу)
 - На Олімпійському Динамо переграло каталонців того ж року. 
 - Барселона здолала Динамо в груповому етапі сезону-1991/92, вигравши 2:0 на виїзді і 3:0 вдома, на шляху до свого першого тріумфу в Кубку чемпіонів;
-  Барселона є п’ятиразовим тріумфатором Ліги чемпіонів (Кубка чемпіонів);
- Головний тренер Барселони Рональд Куман забив єдиний і переможний гол за синьо-гранатових у фіналі ЛЧ 1991/92 у ворота Сампдорії;
До поразки від Барселони в минулому розіграші ЛЧ від Баварії (2:8), саме Динамо завдало найбільшого програшу синьо-ганатовим у єврокубковій історії.
- Перемога над Гентом 2:1 в раунді плей-оф є єдиною для Динамо в останніх восьми єврокубкових матчах на виїзді (Н4 П3);
- Востаннє Динамо перемагало іспанський клуб в 1999 році, обігравши Реал 2:0 в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів 1998/99 (заг. 3:1).

Прогноз букмекерів

На думку аналітиків компанії BetWinner фаворитом є саме гості. Перемога Барселони - 1,46, перемога Динамо - 6,4, нічия - 5.

Прогноз Чемпіона

Віримо, що Динамо зможе дати бій Барселоні. І ми це бачили у попередньому поєдинку. Тому прогнозуємо нічию 1:1.

Коментарі ()