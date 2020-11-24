Динамо Київ - Барселона 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Динамо Київ - Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE
4' Повернувся на поле Буяльський і відразу підтримував атаку лівим флангом, але опинився в положенні "поза грою".
2' Буяльському наступили на ногу в центрі поля, медики на полі, Віталій потребує допомоги.
1' Матч розпочався!
Лунає гімн Ліги чемпіонів.
Команди виходять на поле!
Стали відомі стартові склади команд.
Динамо зустрінеться з Барселоною у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Матч відбудеться у вівторок, 24 листопада, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:45.