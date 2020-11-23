Захисник Ювентуса ризикує пропустити матч з Динамо

Демірал отримав травму

Джерело - Чемпіон.

Захисник туринського Ювентуса Меріх Демірал пропустить близько 10 днів через травму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У футболіста було виявлено пошкодження правого клубово-поперекового м'яза.

.@Merihdemiral è stato sottoposto nella giornata odierna presso il J|Medical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. I tempi di recupero sono di circa 10 giorni. pic.twitter.com/OutmON4su2 — JuventusFC (@juventusfc) November 23, 2020

Таким чином, Демірал пропустить матч з Ференцварошем (Угорщина), який відбудеться 24 листопада, матч 9-го туру чемпіонату Італії з Беневенто (28 листопада) і ризикує пропустити матч-відповідь з київським Динамо (2 грудня).

У нинішньому сезоні Серії А Демірал взяв участь в шести матчах. Ювентус, набравши 16 очок в 8 матчах, займає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Раніше, Куман пояснив відсутність Мессі на матч з Динамо.