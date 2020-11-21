Тайсон, Марлос та Трубін не потрапили до заявки Шахтаря на матч з Олександрією

Поєдинок розпочнеться о 17:00

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар в 10 турі Української прем'єр-ліги прийматиме Олександрію.

"Гірники" визначилися із заявкою на цей поєдинок.

⚒ Заявка "Шахтера" на сегодняшний матч с "Александрией".



Игра в Киеве начнется в 17:00. #ШахтерАлександрия



Следите за поединком онлайн в матч-центре: https://t.co/sqmBrTVI8e. pic.twitter.com/MLLsI2VhTH — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 21, 2020

До списку не потрапили Тайсон, Марлос, Валерій Бондар, Анатолій Трубін і Давид Хочолава.

Крім того, не зіграють травмовані Віктор Корнієнко, Ісмаїлі і Євген Коноплянка, а також Віктор Коваленко, у якого коронавірус.

Нагадаємо, замінено головного арбітра матчу Шахтар - Олександрія.