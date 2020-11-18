 Юрій Юрченко: Скасування матчу Швейцарія - Україна - прецедент для УЄФА | Футбол | Champion.com.ua
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Юрист: Скасування матчу Швейцарія - Україна - прецедент для УЄФА

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Юрист: Скасування матчу Швейцарія - Україна - прецедент для УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Напередодні УЄФА змешений був скасувати матч 6 туру Ліги націй між збірними України та Швейцарії. Причиною такого рішення стала заборона головного санітарного лікаря Люцерна брати участь у грі українським футболістам через спалах у команді COVID-19. Без сумніву, така ситуація стає прецедентом, як для УЄФА, так і для футбольної спільноти загалом. 

За роз'ясненням з питання перецедентного права Чемпіон звернувся до спортивного юриста Юрія Юрченка.

"УЕФА не вигідно щоб країни господарі поля зловживали ситуацією з карантином на свою користь. УЕФА не прихильник втручання державних органів у справи футболу. Але це не виключає відповідальності Федерацій за втручання державних органів - зловживаннями своїми повноваженнями на користь своїх збірних.

  Важливо: Долю матчу Швейцарія – Україна визначить комітет УЄФА

Інакше, таким чином можуть свідомо вчинити інші країни (навіть якщо Швейцарія це несвідомо вчинила з карантином всього складу збірної гостей - України)! Єдиним вірним наслідком цього прецеденту вважаю проведення матчів на нейтральному полі, щоб країни-господарі не мали навіть можливості зловживати своїми правами наданими УЕФА щодо карантину. В іншому випадку якщо Федераціям не можна звертатися до державних органів за вирішенням спорів тощо, то ніхто мені як громадянину України не заважатиме звернутися до поліції Швейцарії щодо розслідування можливих зловживань лікарем відповідного кантону Швейцаріі

Дивно, що УЕФА не встановило критерії для лікарів країн-господарів за якими можна/треба відправляти на карантин увесь склад і скасовувати матч, а коли не можна. Якщо цього немає, то сама УЕФА і спровокувала дану ситуацію текстом Циркуляру, надавши таку можливість місцевим лікарям", - зазначив фахівець.

Нагадаємо, раніше юрист оцінів ситуацію щодо матч Швейцарія - Україна та проаналізував можливі наслідки.

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