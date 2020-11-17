Матч Ліги націй Швейцарія - Україна скасований

Рішення щодо подальшої долі матчу прийматиме УЄФА

Джерело - УАФ.

УЄФА повідомив Українську асоціацію футболу про те, що матч Швейцарія - Україна не відбудеться 17 листопада.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У зв’язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна не може відбутися.

Зауважимо, що й УЄФА, і Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, однак заборона місцевої влади перекреслює всі сподівання футбольних організацій провести гру.

Рішення щодо подальшої долі матчу прийматиме УЄФА.

Раніше, Швейцарія відправила збірну України на карантин.

Нагадаємо, ще три гравці збірної України заразилися коронавірусом.