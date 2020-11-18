Збірна Швейцарії ближча до технічної поразки ніж Україна - юрист

Учора, 17 листопада в УЄФА повідомили про те, що матч Швейцарія - Україна не відбудеться. А це означає, що доля третього місця в нашій групі поки не визначена.

Відомий український юрист Юрій Юрченко ексклюзивно для Champion.com.ua розповів яких сценаріїв варто очікувати:

"Думаю, що збірна України з УАФ відмовилися виставляти молодіжний склад, щоб однозначно не пограти (на максимальне послаблення чого можливо і розраховували в Швейцарії), а так є шанс поборотися за технічну поразку для Швейцарії або ж при жеребі є більше шансів, ніж допомогти супернику виставивши на порядок слабший склад від основи ...

Позиція УАФ скоріш за все в тому що ми готові були грати і що рішення швейцарського кантону/лікаря стало перешкодою, а не рішення чи дії збірної України/УАФ.

Держава (Швейцарія) втрутилася, хоча сам УЕФА і дозволив їй це зробити... своїм регламентом.

Однак, беззаперечним є факт того, що збірна України не порушила регламенту, а відповідно немає підстав для технічної поразки для нашої збірної.

Більше - ближче до технічної поразки збірна Швейцарії. Інше питання, як УЕФА розцінить рішення про направленя всього складу команди на карантин, чи не є це зловживанням правом і ситуацією зі сторони країни суперника.

Якщо зловживання не було - тоді жереб!

Якщо перестаралися з карантином - тоді тех поразка Швейцарії.

Однак, переносу матчу скоріш за все, що не буде ... оскільки, якщо справа вже передана до Дисциплінарного комітету, то відповідно перед цим УЄФА вже прийнято рішення не переносити матч.

І в результаті, скоріше за все буде жереб!

Це оптимальне рішення для УЄФА, але не найкраще для нас з усіх можливих."