Букмекери прогнозують поразку збірній України

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Збірна Швейцарії - фаворит у грі проти збірної України в 6 турі Ліги націй, на думку букмекерів.

Швейцарія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй. LIVE

Коефіцієнт на перемогу Швейцарії - 1,6. Перемога України - 5,5, нічия - 3,6. Нагадаємо, гра Швейцарія - Україна має відбутися сьогодні о 21:45. Проте, через спалах коронавірусу в таборі синьо-жовтих, на цю хвилину, гра під загрозою. Під час ранкових тестів позитивний результат виявили в Руслана Маліновського, Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса. Якщо швейцарська влада не дозволить проведення матчу, то збірній України можуть зарахувати технічну поразку.

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