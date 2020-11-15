Україна може покинути елітний дивізіон Ліги націй: усі варіанти перед останнім туром

Джерело - Чемпіон.

Збірна України поступилася Німеччині і втратила усі шанси очолити свою групу та вийти у фінал чотирьох. Хоча у паралельному матчі Іспанія і втратила очки не зумівши переграти Швейцарію.

Але "синьо-жовті" ще не гарантували собі і збереження прописки в елітному дивізіоні. Саме таке завдання окреслив перед командою Андрій Шевченко.

Україна зараз випереджає Швейцарію на 3 бали. Потрібно не програти на виїзді альпійцям в останньому турі – тоді ми обійдемо їх по очках. Або програти з різницею в один м'яч, забивши 2+ голи (нас не влаштовує поразка 0:1, 2:1)– тоді ми фінішуємо вище завдяки кращим показникам в особистих зустрічах (перший матч у Львові завершився перемогою 2:1).