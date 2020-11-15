Шевченко довикликав до збірної України трьох гравців молодіжки

Дебютанти прибудуть до розташування синьо-жовтих у понеділок увечері

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив доповнити склад трьома виконавцями із молодіжної команди.

Про це повідомляє УАФ.

Дебютні виклики отримали півзахисники Дніпра-1 Сергій Булеца та Олександр Назаренко, а також хавбек Шахтаря Георгій Судаков.

Гравці прибудуть до розташування синьо-жовтих у понеділок увечері.

До вильоту з Києва викликані футболісти повинні пройти ПЛР-тести. У разі отримання негативних результатів вони зможуть вирушити до Швейцарії.

Нагадаємо, Маліновський та Зінченко ризикують пропустити матч з Швейцарією.

Раніше повідомлялося, що у збірної Швейцарії залишилося 20 гравців на матч з Україною.