Шевченко довикликав до збірної України трьох гравців молодіжки

Джерело - УАФ.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив доповнити склад трьома виконавцями із молодіжної команди.
Про це повідомляє УАФ.
Дебютні виклики отримали півзахисники Дніпра-1 Сергій Булеца та Олександр Назаренко, а також хавбек Шахтаря Георгій Судаков.
Гравці прибудуть до розташування синьо-жовтих у понеділок увечері.
До вильоту з Києва викликані футболісти повинні пройти ПЛР-тести. У разі отримання негативних результатів вони зможуть вирушити до Швейцарії.
Нагадаємо, Маліновський та Зінченко ризикують пропустити матч з Швейцарією.
Раніше повідомлялося, що у збірної Швейцарії залишилося 20 гравців на матч з Україною.