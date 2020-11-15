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У збірної Швейцарії залишилося 20 гравців на матч з Україною

Сьогодні 18:39 1322 0
Владимир Петкович оголосив заявку на матч проти збірної України
У збірної Швейцарії залишилося 20 гравців на матч з Україною
#Ліга націй, #Збірна України, #Збірна Швейцарії

Джерело - УАФ.

Захисник збірної Швейцарії Ніко Ельведі і хавбек Ремо Фройлер пропустять матч 6-го туру Ліги націй проти України через дискваліфікацію.

Про це повідомляє УАФ.

Раніше із заявки команди вибули захисники Сільван Відмер і Джордан Лотомба через позитивні тести на коронавірус.

До матчу з Україною готується 20 футболістів.

Воротарі: Ян Зоммер (Боруссія М, Німеччина), Івон Мвого (Лейпциг, Німеччина), Давид фон Балльмос (Янг Бойз).

Захисники: Мануель Аканджі (Боруссія Д, Німеччина), Лоріс Беніто (Бордо, Франція), Ерай Кюмарт (Базель), Бечірі Омерагич (Цюрих), Рікардо Родрігес (Торіно, Італія), Фабіан Шер (Ньюкасл, Англія).

Півзахисники: Едімілсон Фернандеш (Майнц, Німеччина), Маріо Гавранович (Динамо З, Хорватія), Адмір Мехмеді, Ренато Штеффен (обидва — Вольфсбург, Німеччина), Джердан Шакірі (Ліверпуль, Англія), Рубен Варгас (Аугсбург, Німеччина), Граніт Джака (Арсенал, Англія), Джібріль Соу, Стівен Цубер (обидва — Айнтрахт Ф, Німеччина).

Нападники: Харіс Сеферович (Бенфіка, Португалія), Брель Емболо (Боруссія М, Німеччина).

Нагадаємо, Україна може покинути елітний дивізіон Ліги націй: усі варіанти перед останнім туром.

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