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Швейцарія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй

Сьогодні 14:31 621 0
Швейцарія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй

Збірна України в заключному матчі дивізіону А групи 4 Ліги націй зіграє проти збірної Швейцарії.

Гра відбудеться у вівторок, 17 листопада, на Свісспорарені в Люцерні, о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступною на талеканалах Футбол 1 і Україна в онлайн-кінотеатрі sweet.tv

Нагадаємо, щоб зберегти місце в дивізіоні А українцям достатньо зіграти внічию. Також підопічних Шевченка влаштує мінімальна поразка з рахунком більши за 2:1 (3:2, 4:3... - Чемпіон). 

У 5 турі Україна програла в гостях Німеччині (3:1), а Швейцарія зіграла внічию з Іспанією (1:1). В іншому матчі групи Німеччина та Іспанія визначать переможця квартету, який зіграє в півфіналі турніру. Гра Іспанія - Німеччина відбуватиметься паралельно нашій.

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