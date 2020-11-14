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Збірна Німеччини - збірна України 3:1. Як це було

Сьогодні 23:30 24677 0
Збірна Німеччини - збірна України 3:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершується збірна України поступається Німеччині.

90' Маліновський з глибини поля закидав м'яч на лівий край штрафного майданчика на Соболя, але того випередив суперник, який відбив м'яч в аут.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Друга заміна у складі збірної Німеччини: замість Лероя Сане на поле вийшов Лука Вальдшмідт.

88' Четверта заміна в складі збірної України: замість Олександра Зінченка на поле вийшов Ігор Харатін.

86' Мораес класно пробив з дальньої дистанції, Ноєр не дотягнувся до м'яча, але снаряд знову влучив у штангу.

84' Після подачі з лівого флангу головою практично в упор пробивав Горетцка, але влучив прямо в Пятова.

82' Брандт увірвався на лівий край штрафного майданчика, звідки потужно на силу пробивав у ближній кут - Пятов парирував м'яч на кутовий.

80' Подвійна заміна в складі збірної України: замість Олександра Зубкова і Романа Яремчука на поле вийшли Богдан Михайліченко і Жуніор Мораес.

78' Перша заміна в складі німецької збірної: замість Тімо Вернера на поле вийшов Юліан Брандт.

76' Марлос з правого краю штрафного майданчика ефектно закручував м'яч у дальню "дев'ятку", але штанга знову врятувала збірну Німеччини.

74' Лівим флангом намагалися загострити гру німецькі футболісти, але змогли заробити тільки аут.

72' Зубков намагався по центру протягнув м'яч в контратаку, але не настільки хороший поки що його дриблінг - втрата.

71' Перша заміна в складі збірної України: замість Тараса Степаненко на поле вийшов Євген Макаренко.

70' Зубков прорвався з м'ячем по лівому флангу, після чого прострілював на дальню штангу, але там Яремчук трохи не встиг на замикання.

68' Продовжує Німеччина контролювати м'яч, все менше і менше моменітв створює наша збірна.

66' Яремчук намагався тонким пасом вскрити оборону суперника, але захисники господарів зуміли чітко перехопити м'яч.

64' Гол! Німеччина забиває третій гол! Гюндоган прорався по центру, віддав на Гінтера, який прострілив точно на Вернера. Тімо залишалося лише чітко переправити м'яч у ворота, що він і зробив.

63' Після розіграшу кутового з правого флангу хтось із німців потужно пробивав, але м'яч потрапив у одного з захисників. Німці закликають до арбітра, намагаючись довести, що була гра рукою у українського захисника, але свисток судді мовчить.

61' Пройшла проникаюча передача на Сане, який вривався у штрафний майданчик трохи правіше центру і пробивав по воротах, але Забарний в останній момент встиг заблокувати постріл.

59' У Сане виникли якісь проблеми - тримається він за поперек. Не виключено, що незабаром заміна знадобитися Лерою.

57' З правого флангу подача у німців слідувала на дальній край штрафного майданчика, але там Марлосу вдалося зняти м'яч з ноги Макса.

55' Після подачі кутового з лівого флангу головою пробивав Степаненко, але м'яч полетів вище воріт.

53' Зінченко з середньої дистанції пробивав з розвороту, і м'яч рикошетом від Зюле ледь не опинився у воротах, але штанга зіграла за німців.

51' Закидання за спини захисників пішло на забігання Вернеру, але той трохи поквапився з ривком, через що потрапив в положення "поза грою".

49' Пішла подача з правого флангу, але захисники збірної України відбилися.

48' Кох виконував простріл з лівого флангу, але Забарний перевів м'яч на кутовий.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Досить рівну гру демонструють команди і у підопічних Шевченка ще є шанси перевернути гру.

44' Маліновський отримав жовту картку за зрив потенційної контратаки.

43' Горетцка пробивав зльоту, але м'яч пішов повз ворота.

41' Контролює м'яч збірна Німеччини, але не поспішають господарі йти в атаку.

39' Виконували німці кутовий, але вдалося відбитися гравцям збірної України.

37' Виконувалося закидання у штрафний майданчик на Горетцку, але занадто сильним вийшов цей пас і півзахисник Баварії не встиг виконати цілеспрямований простріл.

35' Соболь прострілював з лівого флангу, але Ноєр зупинив цей крос.

33' Гол! Німеччина виходить вперед! Кох закинув у штрафний майданчик на Горетцку, той обробив складний пас і прострілив на Вернера, який забив у порожні ворота!

32' Гнабрі збив Маліновського у центрі поля, наші швидко розіграли м'яч.

31' Конопля порушив правила у центрі поля проти Коха. Штрафний удар на користь господарів.

30' Соболь класно прорвався по лівому флангу, віддав на Зінченка, але Олександр не дуже вдало обробив м'яч і німці заволоділи снарядом.

29' Рюдігер зірвав небезпечну атаку, збивши Яремчука. Заслужена жовта картка для німця.

28' Після чергового розіграшу Рюдігер пробив з дальньої позиції, але м'яч полетів вище воріт.

27' Розіграли німці, але від Матвієнка м'яч пішов на ще один корнер.

26' Горетцка майже з місця пробив з-за меж штрафного майданчика, але Пятов перевів м'яч на кутовий.

25' Продовжує Німеччина грати першим номером, але після забитого м'яча трохи заспокоїлися господарі поля.

23' Гол! Німеччина зрівнює рахунок! Зінченко помилився при прийомі м'яча, Горетцка втік і віддав хороший пас на Сане, який прибрав Матвієнка і пробив у дальній кут воріт.

21' Соболь виконував простріл у штрафний майданчик, але Кох зумів зупинити цей пас.

20' Знову запускали Гнабрі у штрафний майданчик, але німець опинився в офсайді.

18' Гнабрі класно виводив Сане на ударну позицію, але останній виявився в положені "поза грою".

17' Макс подавав зі штрафного, Рюдігер вистрибнув вище всіх, але удар вийшов неточним.

15' Зінченко класним пасом вивів Марлоса та Яремчука у контратаку 2 в 1, але гравець Шахтаря віддав незручну передачу і українці втратили м'яч.

14' Насідає Німеччина на ворота нашої команди, але до удару справа не доходить.

13' Контролює м'яч Німеччина, але пройти обороні редути збірної України так легко не вдається.

11' ГОООООООЛ! Яремчук відкриває рахунок у матчі! Зубков продерся у штрафний майданчик віддав на Яремчука, який заколотив м'яч у кут воріт.

10' Маліновський розвернувся перед штрафним майданчиком збірної Німеччини, пробивав по воротах, але захисники заблокували цей удар.

9' Соболь навішував у штрафний майданчик, Рюдігер вирішив не ризикувати і вибив м'яч на кутовий.

8' Пішла подача, але німці порушили правила в штрафному майданчику.

7' Прострілював Макс з лівого флангу, Соболь намагався вибити м'яч, але не влучив по м'ячу - буде кутовий.

6' Пішла подача зі штрафного, але удар не вдався в гравця збірної Німеччини.

5' Маліновський втратив м'яч недалеко від своїх воріт у боротьбі з Гюндоганом, пішов Руслан у відбір відразу і порушив правила.

4' Гінтер робив простріл з правого флангу, на іншому краю штрафного майданчика був один Макс, але вирішив він не бити, а віддати під удар Горетцки удар якого пішов вище воріт.

2' Маліновський з глибини віддавав на Яремчука, але український нападник виявився в офсайді.

1' Матч розпочався!

Тепер слухаємо національний гімн Німеччини.

Команди виходять на поле! Лунає гімн збірної України.

Стали відомі стартові склади команд.

Збірна України проведе матч 5 туру Ліги Націй проти національної команди Німеччини.

Матч відбудеться в суботу, 14 листопада, о 21:45. Наш сайт проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, розпочинаючи з 21:30.

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