Джерело - Чемпіон.
Збірна України проведе матч 5 туру Ліги Націй проти національної команди Німеччини.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами на матч.
Збірна України: Пятов, Соболь, Матвієнко, Забарний, Конопля, Зінченко, Степаненко, Маліновський, Зубков, Яремчук, Марлос.
Запасні: Паньків, Кривцов, Чеберко, Мораес, Харатін, Макаренко, Бондар, Михайліченко, Лунін
Збірна Німеччини: Ноєр, Кох, Рюдігер, Зюле, Макс, Горетцка, Гюндоган, Гінтер, Сане, Вернер, Гнабрі.
Запасні: Лено, Трапп, Удуохай, Та, Нойхаус, Амірі, Брандт, Вальдшмідт, Хенріхс, Штарк, Дауд