Збірна Польщі - Збірна України 2:0. Як це було

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Збірна Польщі - Збірна України: онлайн-трансляція матчу. LIVE

Матч завершується! Збірна Польщі вдома здобуває впевнену перемогу над Україною!

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Продовжуть контролювати м'яч поляки, але особливо вони не просуваються вперед.

87' Сидорчук після скидки партнера по команді пробивав по воротах, але постріл вийшов - несильним і неточним.

85' Михайліченко спробував на лівому фланзі за рахунок дриблінгу загострити гру своєї команди, але втратив м'яч.

83' Остання заміна в складі збірної Польщі: замість Пшемислава Плахети на поле вийшов Себастіан Шиманьський.

81' Штрафний удар заробили українці, але вирішили розіграти, а не виконувати подачу.

79' Подвійна заміна в складі збірної Польщі: замість Роберта тік і Мацея Рибуса на поле вийшли Бартош Берешіньскі і Аркадіуш Реца

77' Остання заміна в складі збірної України: замість Віктора Коваленка на поле вийшов Сергій Сидорчук.

75' Проникаюча передача пройшла на правий край штрафного майданчика на Циганкова, який пробивав у дальній нижній кут, але м'яч пройшов у сантиметрах від штанги.

73' Пішла подача з кута поля, але захисники збірної Польщі відвели загрозу від своїх воріт.

72' Циганкову вдалося відібрати м'яч на лівому фланзі атаки, після чого він прострілював у штрафний майданчик, але польським захисникам вдалося вибити м'яч на кутовий.

70' Контролює м'яч збірна Польщі, але особливо господарі не просуваються вперед.

68' Після подачі з кутового м'яч прилетів на дальній край воротарського майданчика на голову Коваленку, який скидав снаряд в центр, але там його забрав у руки Скорупський.

67' Після прострілу Циганкова з лівого флангу вздовж воріт, автоголом ледь не відзначився Бохневич, але м'яч все ж від ноги захисника зрикошетив на кутовий.

65' П'ята заміна в складі збірної України: замість Юхима Коноплі на поле вийшов Валерій Бондар.

63' До цього подвійна заміна у складі збірної Польщі відбулася: замість Аркадіуша Міліка і Яцека Гуральського на поле вийшли Якуб Модер і Кароль Лінетт.

62' Гол! Польща подвоює рахунок. Штрафний удар з глибини поля подали господарі поля, на лівому краю штрафного майданчика за м'яч зачепився Плахета, який накинув снаряд в центр на голову Модеру. Якуб першим дотиком не забив - м'яч рикошетом від захисника влучив у штангу, але з добивання свіжий гравець все ж добив м'яч у сітку.

60' В контратаку через центр поля увірвався Юзвяк, але в грубому підкаті встиг зрубити його Харатін. Жовта картка для українця.

59' Перспективний штрафний удар заробив Циганков неподалік від чужого штрафного майданчика, але Коваленко зі стандарту влучив у стінку.

57' Заміна в складі збірної України. Замість Олександра Караваєва на поле вийшов Ігор Харатін.

55' Швидку контратаку правим краєм провели гравці збірної України. Передача від Циганкова в центр пройшла на Мораеса, який щільно пробивав під поперечину - Скорупський перевів м'яч на кутовий.

54' Марлос з середньої дистанції пробивав, але м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою.

52' Зінченко щільно пробив з дальньої дистанції, але Скорупський все бачив, тому встиг скластися і забрати м'яч у руки.

51' Одна заміна сталася в складі збірної Польщі під час перерви матчу: замість Петра Зелінські на поле вийшов Каміль Юзвяк.

49' Контролює м'яч збірна України, але без особливого просування вперед.

47' Відразу три заміни провів Андрій Шевченко. Замість Ярмоленка, Яремчука та Зубков на поле вийшли Марлос, Мораес та Циганков.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Досить рівна гра на полі, але, на жаль, помилка Андрія Луніна призвела до пропущеного голу нашої збірної.

44' Ярмоленко на фланзі боровся і в підсумку порушив правила у штрафному майданчику суперника.

42' Контролює м'яч Україна, але до небезпечних моментів справа не доходить.

40' Гол! Забиває Польща! Лунін занадто далеко вийшов за межі штрафного майданчика, помилився при спробі вибити м'яч і Пйонтек забив гол у порожні ворота.

39' Михайліченко підтримав контратаку своєї команди і з лівого флангу прострілював низом у штрафний майданчик - спокійно розібралися польські захисники з цим пасом.

38' Лівим флангом атаку провели поляки, звідки йшла подача в район воротарського майданчика, де на виході кулаком вдало зіграв Лунін.

36' Пішла подача, але захисники збірної України відвели загрозу від своїх воріт.

35' Зелінський пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч від Коноплі пішов на кутовий.

33' Ярмоленко на швидкості вривався на правий край штрафного майданчика, звідки прострілював на дальню штангу, але там Зубков не дотягнувся до м'яча в падінні.

31' Зелінський в контратаці спробував пробити з розвороту з-за меж штрафного майданчика, але удар на себе прийняв Кривцов.

29' Конопля підключився в атаку по правому флангу, звідки прострілював у штрафний майданчик, але Рибусу вдалося заблокувати цей пас.

27' З правого флангу штрафного майданчика щільно по воротах стріляв Плахета - Лунін зумів парирувати цей удар.

25' Милик в наступній атаці обігрався з Плахетою, увірвався на правий край штрафного майданчика і від лицьової лінії прострілив уздовж воріт - Лунін забрав м'яч на перехопленні.

23' Ярмоленко на правому краю штрафного майданчика обігрався з Яремчуком, після чого пасував в центр на Коваленка, який в боротьбі з двома захисниками проштовхував м'яч у ворота, але Скорупський виручив господарів.

21' Пішла подача, але захисники без проблем вибили м'яч подалі.

20' На правому фланзі Ярмоленко намагався виконати подачу, але лише кутовий заробив вінгер.

18' Зінченко перевірив дальнім ударом пильність Скорупський - польський воротар намертво м'яч забрав.

16' Ярмоленко заробив штрафний удар на чужій половині поля. Розіграли м'яч українці, після чого почали катати ігровий снаряд поперек поля.

14' Поляки з глибини поля закидали м'яч у штрафний майданчик гостей, але там впевнено на виході зіграв Лунін, забравши м'яч намертво.

12' Ярмоленко влучає у стійку!

11' Пенальті у ворота Польщі призначає арбітр! Поляки обрізалися в центрі поля і отримали контратаку чотири в два. Бохневич у відчайдушному підкаті намагався вибити м'яч у Ярмоленка в своїй штрафній площі, але потрапив в ногу нападаючому.

9' Перший кутовий на правому фланзі зуміли заробити поляки. Вирішили господарі розіграти це стандартне положення, але створити гострий момент їм не вдалося.

7' Забігання робив Мілік по лівому флангу, але нападник потрапив у положення "поза грою".

5' Мілік відпрацював глибоко на своїй половині поля, заробивши на собі штрафний удар.

3' По черзі контролюють м'яч команди, без особливого просування вперед.

1' Матч розпочався!

Тепер гімн Польщі.

Команди вийшли на поле! Лунає гімн України!

Дивіться: Команди обрали форми на поєдинок.

Напередодні матчу Шевченко розповів про найбільш проблемну позицію в збірній України.

Стали відомі стартові склади команд!

Збірна України проведе товариський матч проти Польщі напередодні поєдинків Ліги націй.

Матч відбудеться в середу, 11 листопада, о 21:45. Наш сайт проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, розпочинаючи з 21:30.