Лунін і Конопля вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Польщею

Стали відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні збірна України у гостях буде протистояти Польщі у рамках контрольному матчу.

Початок матчу о 21:45.

Стали відомі стартові склади команд.

Польща: Скорупський, Гумни, Валюкевчи, Бохневич, Рибус, Плахета, Кліх, Гуральський, Зелінський, Мілік, Пйонтек

Запасні: Щесни, Фабянський, Кендзьора, Беднарек, Лінетти, Модер, Гросіцький, Глік, Реца, Берешиньський, Шиманьсбкий, Южвяк

Україна: Лунін, Михайліченко, Матвієнко, Кривцов, Конопля, Зінченко, Макаренко, Коваленко, Зубков, Яремчук, Ярмоленко

Запасні: Паньків, Пятов, Соболь, Забарний, Сидорчук, Чеберко, Маліновський, Мораес, Марлос, Харатін, Циганков, Бондар