Шевченко розповів про найбільш проблемну позицію в збірній України

Наставник розповів про проблемну позицію праворуч в обороні

Джерело - ТК Футбол.

Перед спарингом з Польщею найбільш проблемною збірної України є позиція правого захисника, на яку претендує лише Юхим Конопля.

Про це заявив наставник команди Андрій Шевченко.

"Є проблеми на правому фланзі. Будемо шукати варіанти, будемо пробувати. Комусь змінемо позиції.

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Добре, що в матчі з Польщею буде 6 замін, і це дасть можливість варіювати склад і випускати свіжих гравців тоді, коли це потрібно", - сказав Шевченко.

Справа могли зіграти Олександр Караваєв або Олександр Тимчик, але перший хворіє на коронавірус, а другий - травмований.