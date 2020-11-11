Збірна Польщі - Збірна України 1:0. ОНЛАЙН

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Збірна Польщі - Збірна України: онлайн-трансляція матчу. LIVE

Завершується перший тайм. Досить рівна гра на полі, але, на жаль, помилка Андрія Луніна призвела до пропущеного голу нашої збірної.

44' Ярмоленко на фланзі боровся і в підсумку порушив правила у штрафному майданчику суперника.

42' Контролює м'яч Україна, але до небезпечних моментів справа не доходить.

40' Гол! Забиває Польща! Лунін занадто далеко вийшов за межі штрафного майданчика, помилився при спробі вибити м'яч і Пйонтек забив гол у порожні ворота.

39' Михайліченко підтримав контратаку своєї команди і з лівого флангу прострілював низом у штрафний майданчик - спокійно розібралися польські захисники з цим пасом.

38' Лівим флангом атаку провели поляки, звідки йшла подача в район воротарського майданчика, де на виході кулаком вдало зіграв Лунін.

36' Пішла подача, але захисники збірної України відвели загрозу від своїх воріт.

35' Зелінський пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч від Коноплі пішов на кутовий.

33' Ярмоленко на швидкості вривався на правий край штрафного майданчика, звідки прострілював на дальню штангу, але там Зубков не дотягнувся до м'яча в падінні.

31' Зелінський в контратаці спробував пробити з розвороту з-за меж штрафного майданчика, але удар на себе прийняв Кривцов.

29' Конопля підключився в атаку по правому флангу, звідки прострілював у штрафний майданчик, але Рибусу вдалося заблокувати цей пас.

27' З правого флангу штрафного майданчика щільно по воротах стріляв Плахета - Лунін зумів парирувати цей удар.

25' Милик в наступній атаці обігрався з Плахетою, увірвався на правий край штрафного майданчика і від лицьової лінії прострілив уздовж воріт - Лунін забрав м'яч на перехопленні.

23' Ярмоленко на правому краю штрафного майданчика обігрався з Яремчуком, після чого пасував в центр на Коваленка, який в боротьбі з двома захисниками проштовхував м'яч у ворота, але Скорупський виручив господарів.

21' Пішла подача, але захисники без проблем вибили м'яч подалі.

20' На правому фланзі Ярмоленко намагався виконати подачу, але лише кутовий заробив вінгер.

18' Зінченко перевірив дальнім ударом пильність Скорупський - польський воротар намертво м'яч забрав.

16' Ярмоленко заробив штрафний удар на чужій половині поля. Розіграли м'яч українці, після чого почали катати ігровий снаряд поперек поля.

14' Поляки з глибини поля закидали м'яч у штрафний майданчик гостей, але там впевнено на виході зіграв Лунін, забравши м'яч намертво.

12' Ярмоленко влучає у стійку!

11' Пенальті у ворота Польщі призначає арбітр! Поляки обрізалися в центрі поля і отримали контратаку чотири в два. Бохневич у відчайдушному підкаті намагався вибити м'яч у Ярмоленка в своїй штрафній площі, але потрапив в ногу нападаючому.

9' Перший кутовий на правому фланзі зуміли заробити поляки. Вирішили господарі розіграти це стандартне положення, але створити гострий момент їм не вдалося.

7' Забігання робив Мілік по лівому флангу, але нападник потрапив у положення "поза грою".

5' Мілік відпрацював глибоко на своїй половині поля, заробивши на собі штрафний удар.

3' По черзі контролюють м'яч команди, без особливого просування вперед.

1' Матч розпочався!

Тепер гімн Польщі.

Команди вийшли на поле! Лунає гімн України!

Дивіться: Команди обрали форми на поєдинок.

Напередодні матчу Шевченко розповів про найбільш проблемну позицію в збірній України.

Стали відомі стартові склади команд!

Збірна України проведе товариський матч проти Польщі напередодні поєдинків Ліги націй.

Матч відбудеться в середу, 11 листопада, о 21:45. Наш сайт проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, розпочинаючи з 21:30.