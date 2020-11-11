 Польша - Украина смотреть онлайн товарищеский матч 11.11.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Польща - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 22:32 2647
ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна
Сьогодні 22:31 307
Збірна Польщі - Збірна України 1:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:30 10854
У Динамо виявлено нові випадки захворювання на коронавірус
Сьогодні 21:09 1194
Лопес: Ломаченко ніколи не бив жодного бійця навіть другого ешелону
Сьогодні 19:55 2310
Стаховський переграв росіянина у другому колі турніру в Словаччині
Сьогодні 19:10 387 1
Збірна Польщі - Збірна України: онлайн-трансляція матчу. LIVE
Сьогодні 18:01 10950
Третій воротар Динамо захворів на коронавірус
Сьогодні 17:09 1755
Збірна України обрала форму на матч з Польщею
Сьогодні 12:32 4633
Шевченко назвав заявку збірної України на матч із Польщею
Сьогодні 10:49 10368
Блоги
ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна
ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:31 161
ВІДЕО. Ярмоленко не реалізовує пенальті в грі з Польщею
ВІДЕО. Ярмоленко не реалізовує пенальті в грі з Польщею Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:19 368
"Роналду має попроситися у Зеніт". З Боярським усе гірше, ніж ми думали!
"Роналду має попроситися у Зеніт". З Боярським усе гірше, ніж ми думали! Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:39 1342
Україна – Польща: Історія протистоянь
Україна – Польща: Історія протистоянь Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:03 547
Левандовському вручили Золотий м'яч, вчинок - щирий, але сприймається як тролінг
Левандовському вручили Золотий м'яч, вчинок - щирий, але сприймається як тролінг Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:46 439
Український чемпіон світу був дискваліфікований через вишиванку
Український чемпіон світу був дискваліфікований через вишиванку Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:41 2135 2
Це космос. Найкращий гольфіст світу продемонстрував шедевральний удар
Це космос. Найкращий гольфіст світу продемонстрував шедевральний удар Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:09 1460
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:05 1958
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:54 416
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля Андрій Твердохліб
Вчора 22:16 1216
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео Андрій Твердохліб
Вчора 21:47 1186
У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому
У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому Андрій Твердохліб
Вчора 18:35 939
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця Андрій Твердохліб
Вчора 17:58 824
Усик зустрівся з футболістами збірної України
Усик зустрівся з футболістами збірної України Андрій Твердохліб
Вчора 14:54 1400 1
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси Valeriy Ruchka
09.11.2020 23:21 708
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:40 Футбол Марадону виписали з лікарні 4
22:32 Футбол Польща - Україна: відео голів і огляд матчу 2647
22:31 Блог ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна 307
22:30 Футбол Збірна Польщі - Збірна України 1:0. ОНЛАЙН 10854
22:25 Футбол Збірна Данії переграла Швецію у контрольному матчі 183
22:19 Блог ВІДЕО. Ярмоленко не реалізовує пенальті в грі з Польщею 421
22:10 Волейбол Прометей програв Тирговіште у Кубку ЄКВ 207
21:54 Футбол Болгарія розгромила Гібралтар, Туреччина та Хорватія не виявили сильнішого у контрольному матчі 358
21:40 Теніс Калініна програла бельгійці у першому колі турніру в Австрії 377
21:25 Футбол Румунія та Білорусь видали гольову феєрію. Результати контрольних матчів 549
21:09 Футбол У Динамо виявлено нові випадки захворювання на коронавірус 1194
20:55 Футбол Головний тренер збірної Швеції заразився коронавірусом 542
20:40 Бокс Повєткіна виписали з лікарні 729
20:25 Пряма трансляція Грузія - Північна Македонія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE 188
20:23 Футбол Лунін і Конопля вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Польщею 837
20:10 Футбол Атлетіко хоче підписати основного півзахисника Мілана 769
20:06 Навколо спорту Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE 42034 2
19:55 Бокс Лопес: Ломаченко ніколи не бив жодного бійця навіть другого ешелону 2310
19:40 Інше Кабмін підвищив стипендії для спортсменів, які завершили кар’єру 925
19:25 Футбол Збірна Греції здолала Кіпр, збірна Албанії - Косово у контрольному матчі 894
19:10 Теніс Стаховський переграв росіянина у другому колі турніру в Словаччині 387 1
18:54 Футбол Бойко вилікувався від коронавірусу 1625
18:40 Бокс Кемпбелл заразився коронавірусом 1325
18:39 Блог "Роналду має попроситися у Зеніт". З Боярським усе гірше, ніж ми думали! 1361
18:25 Футбол Алаба не залишить Баварію до кінця сезону 998

Збірна Польщі - Збірна України 1:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:30 10854 0
Збірна Польщі - Збірна України 1:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Збірна Польщі - Збірна України: онлайн-трансляція матчу. LIVE

Завершується перший тайм. Досить рівна гра на полі, але, на жаль, помилка Андрія Луніна призвела до пропущеного голу нашої збірної.

44' Ярмоленко на фланзі боровся і в підсумку порушив правила у штрафному майданчику суперника.

42' Контролює м'яч Україна, але до небезпечних моментів справа не доходить.

40' Гол! Забиває Польща! Лунін занадто далеко вийшов за межі штрафного майданчика, помилився при спробі вибити м'яч і Пйонтек забив гол у порожні ворота.

39' Михайліченко підтримав контратаку своєї команди і з лівого флангу прострілював низом у штрафний майданчик - спокійно розібралися польські захисники з цим пасом.

38' Лівим флангом атаку провели поляки, звідки йшла подача в район воротарського майданчика, де на виході кулаком вдало зіграв Лунін.

36' Пішла подача, але захисники збірної України відвели загрозу від своїх воріт.

35' Зелінський пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч від Коноплі пішов на кутовий.

33' Ярмоленко на швидкості вривався на правий край штрафного майданчика, звідки прострілював на дальню штангу, але там Зубков не дотягнувся до м'яча в падінні.

31' Зелінський в контратаці спробував пробити з розвороту з-за меж штрафного майданчика, але удар на себе прийняв Кривцов.

29' Конопля підключився в атаку по правому флангу, звідки прострілював у штрафний майданчик, але Рибусу вдалося заблокувати цей пас.

27' З правого флангу штрафного майданчика щільно по воротах стріляв Плахета - Лунін зумів парирувати цей удар.

25' Милик в наступній атаці обігрався з Плахетою, увірвався на правий край штрафного майданчика і від лицьової лінії прострілив уздовж воріт - Лунін забрав м'яч на перехопленні.

23' Ярмоленко на правому краю штрафного майданчика обігрався з Яремчуком, після чого пасував в центр на Коваленка, який в боротьбі з двома захисниками проштовхував м'яч у ворота, але Скорупський виручив господарів.

21' Пішла подача, але захисники без проблем вибили м'яч подалі.

20' На правому фланзі Ярмоленко намагався виконати подачу, але лише кутовий заробив вінгер.

18' Зінченко перевірив дальнім ударом пильність Скорупський - польський воротар намертво м'яч забрав.

16' Ярмоленко заробив штрафний удар на чужій половині поля. Розіграли м'яч українці, після чого почали катати ігровий снаряд поперек поля.

14' Поляки з глибини поля закидали м'яч у штрафний майданчик гостей, але там впевнено на виході зіграв Лунін, забравши м'яч намертво.

12' Ярмоленко влучає у стійку!

11' Пенальті у ворота Польщі призначає арбітр! Поляки обрізалися в центрі поля і отримали контратаку чотири в два. Бохневич у відчайдушному підкаті намагався вибити м'яч у Ярмоленка в своїй штрафній площі, але потрапив в ногу нападаючому.

9' Перший кутовий на правому фланзі зуміли заробити поляки. Вирішили господарі розіграти це стандартне положення, але створити гострий момент їм не вдалося.

7' Забігання робив Мілік по лівому флангу, але нападник потрапив у положення "поза грою".

5' Мілік відпрацював глибоко на своїй половині поля, заробивши на собі штрафний удар.

3' По черзі контролюють м'яч команди, без особливого просування вперед.

1' Матч розпочався!

Тепер гімн Польщі.

Команди вийшли на поле! Лунає гімн України!

Дивіться: Команди обрали форми на поєдинок.

Напередодні матчу Шевченко розповів про найбільш проблемну позицію в збірній України.

Стали відомі стартові склади команд!

Збірна України проведе товариський матч проти Польщі напередодні поєдинків Ліги націй.

Матч відбудеться в середу, 11 листопада, о 21:45. Наш сайт проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, розпочинаючи з 21:30.

Коментарі ()