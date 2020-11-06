Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матчу УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо прийматиме донецький Шахтар у 9 турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 8 листопада, на НСК Олімпійському. Початок о 17:00.

Усі домашні матчі київського Динамо входять до телевізійного пулу медіахолдингу 1+1. Пряму трансляцію поєдинку Динамо - Шахтар проведе телеканал 2+2. Наш сайт традиційно вестиме текстову трансляцію з місця подій.

Нагадаємо, Динамо одноосібно лідирує в чемпіонаті. У киян - 20 очок у 8 матчах. Гірники йдуть 2-ми, набравши 16 очок.