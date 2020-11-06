 Динамо Київ - Шахтар Донецьк: онлайн-трансляція | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо Київ - Шахтар Донецьк: онлайн-трансляція

Сьогодні 14:45 139 0
Динамо Київ - Шахтар Донецьк: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо та донецький Шахтар зіграють у гололовному матчі 9 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в неділю, 8 листопада, о 17:00. Наш сайт проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, розпочинаючи з 16:45. У 8 турі обидві команди здобули перемоги. Динамо мінімально перепогло Дніпро-1 (1:2), а Шахтар упевнено розібрався з Маріуполем (4:1).

Нагадаємо, у єврокубковий мідвік, Шахтар зазнав найбільшої домашньої поразки, програвши Боруссії із Менхенгладбаха (0:6). Ця поразка також стала найбільшою в історії головноє арени України.

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